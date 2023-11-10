Freni patlayan kamyon caddeyi savaş alanına çevirdi! O anlar kamerada | Video
Ankara’nın Mamak ilçesinde freni patlayan mandalina yüklü kamyon ticari aracı önüne sürükleyerek dükkana girdi.
"ÇOK ŞÜKÜR Kİ OLAY SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE OLDUĞU İÇİN HEM DÜKKANLAR KAPALIYDI HEM DE KALDIRIM BOŞTU"
Olayın yaşandığı cadde üzerinde esnaflık yapan ve aracın içerisindeki yaralı şoför Ö.P'yi sıkıştığı araçtan kurtarmaya yardım ettiğini belirten Kudret Özdemir, "Freni patlamış kamyon 2 tane aracı önüne katarak geliyordu. Biri son anda kurtuldu ama diğerini sürükleyerek dükkanın içine kadar getirdi. Zaten kamyon şoförü uyarı amaçlı bağırarak geliyordu. Esnaflar olarak biz hemen müdahelede bulunduk. Ambulans ve itfaiyeyi çağırdık. Kamyon şoförünün durumu iyiydi. Kendisi takla atarak kamyondan çıktı. Diğer aracın şoförü sıkışmıştı. Levye kullanarak şoförü kurtarmaya çalıştık. Eczacı bir abimiz geldi ve ilk müdahaleyi yaptı. Sonrasına itfaiye ve ambulans geldi. İtfaiye ekipleri şoförü çıkarabilmek için çok uğraştı. Çok şükür ki olay sabahın erken saatlerinde olduğu için hem dükkanlar kapalıydı hem de kaldırım boştu. Biz gittiğimizde binek aracın şoförü biz gittiğimizde yarı baygındı bilinci çok açık değildi. Sıkıştığı için hiç hareket edemiyordu. Biz elimizden geldiğince alanını genişletmeye çalıştık" ifadelerini kullandı.
"EĞER 5 METRE DAHA SÜRÜKLENSEYDİ ARAÇ BENİM DÜKKANIMA DA GİRİYORMUŞ"
Kazanın birkaç metre yanındaki dükkanda meydana geldiğini ve şans eseri herhangi bir can kaybının olmadığını ifade eden Oğuzhan Gücüyener şu sözleri kaydetti:
"Olay hemen bitişiğimde ki dükkanda gerçekleşti. Bende burada esnafım. Bize saat sabah 9.15'de haber geldi. Kamyonun frenleri patlamış. Kamyon ticari aracı sürükleyerek dükkanın önüne kadar getirmiş. Şoförlerin durumlarının çok ağır olmadığını öğrendim. Maddi hasarlarla atlatılan bir kaza. Eğer 5 metre daha sürüklenseydi araç benim dükkanıma da giriyormuş. Allah kurtarmış. Maddi bir hasarla atlatılan bir kaza. Herkese çok geçmiş olsun. Cana geleceğine mala geldi."
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:12
01:44
Sakarya’da özel harekat destekli uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı | Video 10.11.2023 | 13:56
01:06
Tartıştığı 2 kadını tabancayla vurdu, olay yerinde gözaltına alındı | Video 10.11.2023 | 13:56
02:06
Zagreb'te ünlü ressamlar Atatürk portreleri çizdi | Video 10.11.2023 | 13:42
01:02
370 kişinin öldüğü binanın müteahhidini depremzede kadınlar yakaladı | Video 10.11.2023 | 13:47
02:08
00:37
Yükselen siren sesiyle gözyaşlarına hakim olamadı | Video 10.11.2023 | 12:57
01:17
Motokuryelerden yaşlı adama öldüresiye dayak | Video 10.11.2023 | 12:57
01:22
Türkiye Uzay Ajansı’ndan 10 Kasım’a özel anlamlı klip | Video 10.11.2023 | 12:57
02:08
02:28
02:48
İstanbul’da saat 9'u 5 geçe hayat durdu | Video 10.11.2023 | 10:58
00:24
Aydın'da freni tutmayan minibüs devrildi: 3 yaralı | Video 10.11.2023 | 11:25
04:43
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 10 Kasım 2023 Cuma atv izle! | Video 10.11.2023 | 11:04
02:26
Bursa'da takla atan otomobilden fırlayan kişi hayatını kaybetti! | Video 10.11.2023 | 09:06
02:36
03:10
Gazze'ye yardım gemisi İzmir'den yola çıktı | Video 10.11.2023 | 08:47
01:29
01:22
Tüfeği göstermek isterken kendini vurdu | Video 10.11.2023 | 08:47
00:33
Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 3 tutuklu | Video 10.11.2023 | 09:05