Freni tutmayan otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu: 2 yaralı | Video
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde rampadan inen otomobil, freni tutmaması sebebiyle duramayarak park halindeki araca ve aydınlatma direğine çarparak durabildi, 2 kişi yaralandı. Bir yaya, otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.
Kazadan kıl payı kurtulduğunu söyleyen Zekeriya, "Otomobil rampadan aşağıya inerken beni kıl payı sıyırarak direğe çarpıp durdu. Freni tutmamış. Bana bir şey olmadı, verilmiş sadakamız varmış" dedi.
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