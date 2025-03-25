Freni tutmayan otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu: 2 yaralı | Video 25.03.2025 | 13:25 Kocaeli'nin İzmit ilçesinde rampadan inen otomobil, freni tutmaması sebebiyle duramayarak park halindeki araca ve aydınlatma direğine çarparak durabildi, 2 kişi yaralandı. Bir yaya, otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Turgut Mahallesi Orhan Veli Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, rampa aşağı 54 ADV 798 plakalı Toyota marka otomobiliyle seyir halinde olan sürücü A.Ü., frenin tutmaması sebebiyle park halindeki araca, ardından aydınlatma direğine çarparak durabildi. Yoldan geçen Zekeriya isimi vatandaş ise otomobilin kendisine çarpmasından kıl payı kurtuldu. Kaza sebebiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücü A.Ü. ile yolcu olarak bulunan D.Ü'ye ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansa alınan 2 yaralı, hastaneye kaldırıldı.Kazadan kıl payı kurtulduğunu söyleyen Zekeriya, "Otomobil rampadan aşağıya inerken beni kıl payı sıyırarak direğe çarpıp durdu. Freni tutmamış. Bana bir şey olmadı, verilmiş sadakamız varmış" dedi.