Fuzul Topraktan, yenilikçi ve vizyoner çalışmalarına bir yenisini daha ekledi

Türkiye'de Aşamalı Konut Sahibi Olma Sistemi'nin kurucusu olan Fuzul Topraktan, yenilikçi ve vizyoner çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.