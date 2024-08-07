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Fuzul Topraktan, yenilikçi ve vizyoner çalışmalarına bir yenisini daha ekledi

Fuzul Topraktan, yenilikçi ve vizyoner çalışmalarına bir yenisini daha ekledi

07.08.2024 | 22:58

Türkiye'de Aşamalı Konut Sahibi Olma Sistemi'nin kurucusu olan Fuzul Topraktan, yenilikçi ve vizyoner çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

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