Gabar Dağı'nda petrol arama sondajı devrildi! Yaralılar var | Video
Şırnak'ta Gabar Dağı'nda Şehit Aybüke Yalçın Petrol arama sahasında sondaj kulesinin devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Gabar Dağı'nda TPAO'ya ait sondaj kulesi devrildi. Şehit Aybüke Yalçın petrol arama sahasında devrilen sondaj kulesinin altında ilk belirlemelere göre 3 işçi sondaj kulesi göçüğünün altında kaldı.
Göçük altında kalan işçileri kurtarmak için olay yerine AFAD, itfaiye ekipleri, sağlık çalışanları ve güvenlik güçleri sevk edildi. Şırnak Valisi Cevdet Atay ve TPAO Şırnak Bölge Müdürü Oğuz Şahin'in de olay yerine giderek çalışmaları denetlediği öğrenildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:23
Gabar Dağı'nda petrol arama sondajı devrildi! Yaralılar var | Video 21.07.2024 | 14:22
01:10
Ormanlık alanda tesadüfen peri bacalarını keşfetti | Video 21.07.2024 | 14:22
00:48
Adıyaman’da yol verme kavgası | Video 21.07.2024 | 14:22
01:43
Şişli’de korkutan yangın: Daire kullanılamaz hale geldi | Video 21.07.2024 | 14:22
02:54
00:15
Metroda yer verme kavgası kamerada | Video 21.07.2024 | 14:22
01:20
Araç sürücüsü ayı saldırısından kıl payı böyle kurtuldu | Video 21.07.2024 | 14:22
00:46
Beykoz sahilinde yunus balıkları görüldü | Video 21.07.2024 | 12:46
01:22
Avcılar'da dehşet! Ekiplerin denizdeki arama çalışmaları sürüyor | Video 21.07.2024 | 12:46
03:26
00:29
Pendik’te trafiği tehlikeye düşüren şahıs cezadan kaçamadı | Video 21.07.2024 | 12:46
02:27
Üzerine kale direği devrilen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti | Video 21.07.2024 | 11:12
04:48
00:59
Kavgaya karışan şahıs kovalamacayla yakalandı | Video 21.07.2024 | 10:31
01:09
Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 1 yaralı | Video 21.07.2024 | 10:02
03:40
Kağıthane’de bir kiracı, boşalttığı evi adeta talan etti | Video 21.07.2024 | 09:59
01:59
00:38
Hırsızlık yapan turist, iş yeri sahibine mail atıp özür diledi | Video 21.07.2024 | 08:40
01:12