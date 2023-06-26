Gasp paralarıyla eğlenmeye gitmişler! Polis süsü ile gasp çetesi yakalandı | Video 26.06.2023 | 13:57 İstanbul’da Arnavutköy’de 5 kişinin kaldığı eve giren 4 kişilik sahte polis çetesi, evdekilerin üzerinde bulunan 151 bin lira para ve cep telefonlarını gasp etti. Çete, bu olaydan sonra soluğu müzikholde alarak eğlendi. Çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürülüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri görüntülerden müzikhole kadar uzandı. Çökertilen 4 kişilik çetenin ele başı oto galeri sahibi çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Arnavutköy Nene Hatun Mahallesinde 21 Mayıs akşam saat 22:55 sıralarında yaşanan olay iddialara göre şöyle yaşandı. Suriye uyruklu 5 kişinin yaşadığı eve silahla giren 4 kişilik gasp çetesi kendilerini polis olarak tanıttı. Evde kalan kişileri darp eden çete üyeleri, mağdurlara ait 151 bin 400 lira para ve cep telefonlarını gasp etti. Sadece bunlarla yetinmeyen gasp çetesi, mağdurların kimliklerini de alarak evden çıktı. Olay sonrası mağdur 5 kişi polise başvurdu.

GASP EDİP EĞLENMEYE GİTMİŞLER

Olayın ardından Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Olayın gerçekleştiği bölgede güvenlik kamera incelemesi yapıldı. Polis gasp çetesinni izini kamera görüntülerinde buldu. Şüphelileri taşıyan aracın, geçiş istikametleri incelendi. Görüntüler, şüphelileri bir müzikhole kadar götürdü. Olaydan sonra müzikhole giderek eğlenen çetenin, müzikhole giriş görüntüleri de alındı.

OTO GALERİCİ ÇIKTI

Görüntüler üzerinde yapılan çalışmalarda şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Tespit edilen kimliklerde çetenin liderinin bir oto galeri sahibi olan Mahir A(33) olduğu belirlendi. Düzenlenen operasyonda 12 ayrı suç kaydı bulunan Mahir A., 19 suç kadı bulunan Barış Y.(32), 9 suç kaydı bulunan Recep U.(35) ve İlyas B.(29) yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız otomatik tüfek, 1 adet 9 mm Baretta marka ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yapılan işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye gönderildi.