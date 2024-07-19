Gaziantep'te 253 kök kenevir ele geçirildi: 9 gözaltı | Video
Gaziantep'te jandarma ekiplerinin 9 şahsa ait adreslerde yaptığı aramalarda 253 kök kenevir bitkisi ile 16 adet kenevir tohumu ele geçirildi. Şüpheli şahıslar gözaltına alındı.
Yakalanan şüpheli şahıs hakkında yasal işlemler başlatıldı.
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