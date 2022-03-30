Gaziantep’te FETÖ operasyonu: 8 şüpheli gözaltında | Video

Gaziantep’te düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında belirlenen şüphelilere operasyon düzenlendi.

Emniyetten yapılan açıklamada, "Terör örgütü ile iltisaklı kurumlarda kaydı olan, örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren şahıslarla irtibatı bulunan ayrıca örgüt içi haberleşme programlarını kullandıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 30.03.2022 tarihinde ilimiz merkezli 2 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilerek şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı" denildi.