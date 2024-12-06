Gaziantep'te kontrolden çıkan otomobil takla atarak araziye savruldu: 3 ölü, 2 yaralı | Video
Gaziantep'in Karkamış ilçesinde otomobilin direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra takla atarak yoldan çıkması sonucu 3 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı.
ARAÇTAKİ 3 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, feci kazada araç içerisinde bulunan Alpaslan Öyke, Tolga Burak Tiryaki, ve İsmail Göğebakan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan sürücü Hakan Tiryaki ile Yunus Ağır ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ölen 3 kişinin cenazesi ise olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Feci kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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