Gaziantep’te yaşlı adama evlat zulmü iddiası: "Seni yakacağım, kanını içeceğim diyorlar" | Video 15.11.2023 | 14:34 Gaziantep’te yaşayan 80 yaşındaki Memik Batmaz, miras anlaşmazlığı nedeniyle kızı, damadı ve torunları tarafından darp edildiğini iddia etti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Memik Batmaz, miras nedeniyle çıktığı iddia edilen aile içi tartışmada oğluna ev aldığı gerekçesiyle kızı, torunu ve damadı tarafından darp edildiğini öne sürdü. Memik Batmaz, kızlarının kendisi hakkında arabalarını çalma suçlamasında da bulunduğunu ve bu nedenle polis ekiplerince gözaltına alınarak karakolda ifade verdiğini de iddia etti. Can güvenliğinin olmadığını söyleyen Batmaz, "Torunlarım seni yakacağım ve kanını içeceğim diyor. Can güvenliğim yok benim benden başka kimsem yok. Bir ben varım bir ailem, bir de Allah'ım" dedi.İki kızı ve torunlarının kendisine 'araba çaldı' diye iftira attığını, daha sonra darp ettiğini iddia eden Memik Batmaz, "İki kızım Hollanda'dan gelerek tek ağız halinde elimdeki arabayı almak için polise 'arabamız çalındı' diye ihbarda bulunmuş. İbrahimli'de bir dükkana geldiğimde polis ekipleri arkamdan geldi. Arabanın çalıntı olduğunu ve bu yüzden beni ve arabayı polis merkezine götürmeleri gerektiğini söylediler. Bunu benim çocuklarım yaptı. Daha sonra kızlarım tarafından, çoluk çocuk tarafından darp edildim. Hepsi üzerimize çullandılar. Bizi darp eden iki kızım, torunlarımdır. Ardından polis ekipleri darp olayına ilişkin darp raporu almamızı söylediler ve biz de gidip raporumuzu aldık" ifadelerine yer verdi.Yaşanan saldırı sonucu evinin kapı-pencerelerinin kırıldığını ve hala tehditlerin devam ettiğini, bu nedenle de can güvenliğinin olmadığını da belirten Batmaz, "Damadım, 'Geleceğim, seni göreceğim, ben deliyim sen beni iyi tanırsın' diyerek tehdit etti. Kendisi Hollanda'dan gelecek. Torunlarım 'seni yakacağım ve kanını içeceğim' dedi. Tekrardan darp ederler diye uzaklaştırma kararı aldırdım. Hepsinden şikayetçiyim, Can güvenliğim yok, benim benden başka kimsem yok. Bir ben varım, bir ailem, bir de Allah'ım. Korkuyorum hepsi vururum kırarım derse, geldiler kapıyı camları kırdılar. Bir babanın elinden arabasını hırsızlık diye alınır mı? Ben hırsızlık mı yapmışım. Bir babanın gelip de kafasına çökülür mü? Kanun var, nizam var. Ben kızıma teklif ettim inkar etmesin. Bir de 'babam hırsız arabayı aldı' demiş. Ben hırsız değilim. Hayatım boyunca bir kimsenin iğnesine el atmamışım ve onların hakkında hepsinden şikayetçiyim. Devlet yetkililerinden benim arabamın tarafıma geri verilmesini arz ederim. Ben çalmadım, hırsızlık yapmadım" şeklinde konuştu.Tüm bu sorunların oğluna ev almasıyla başladığını söyleyen Batmaz, "Bir oğluma ev aldım. 'Ona ev aldın bize almadın' diye bunu bana yaptılar" diye konuştu.