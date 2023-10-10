Gaziosmanpaşa’da ticari taksiyle motosiklet çarpıştı, motosikletteki bir kişi ağaca uçtu | Video
Gaziosmanpaşa’da ticari taksiyle motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan bir kişi, yol kenarındaki yeşil alanda bulunan ağacın üstüne uçtu, taksi ve motosiklet ise alev aldı. Çıkan yangında motosiklette bulunan ismi öğrenilemeyen bir kişi yanarak ağır yaralanırken ağacın üstüne uçan ve orada asılı kalan Bertan Darıcı (20) ise hayatını kaybetti.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araçlara müdahale ederek söndürürken sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı.
ÇARPIŞMANIN ETKİSİYLE AĞACA UÇTU, HASTANEYE GÖTÜRÜLÜRKEN HAYATINI KAYBETTİ
Motosikletin ticari taksiye çarpmasıyla ağacın üstüne uçan ve ağacın üstünde asılı kalan Bertan Darıcı (20), çevredekilerin fark etmesiyle bulunurken itfaiye ekipleri Darıcı'yı merdiven yarımıyla ağaçtan indirerek sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı olarak hastaneye götürülen Bertan Darıcı (20) yapılan tüm müdahalelere rağmen hastaneye yetişmeden hayatını kaybetti. Yanarak yaralanan diğer şahısın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza sonrası ticari taksi sürücüsü Mikayil Güler ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Yaşanan kazada taksi ve motosiklet kullanılamaz hale geldi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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