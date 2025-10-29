Gebze’deki 6 katlı bina neden çöktü? İnşaat Mühendisi Nail Kocabaş'tan A Haber'de açıklamalar | Video
29.10.2025 | 09:21
Kocaeli Gebze ilçesinde bulunan 6 katlı bir bina, henüz bilinmeyen bir nedenle sabah saatlerinde çöktü. İnşaat Mühendisi Nail Kocabaş, durduk yerde çöken binanın fotoğraflarını A Haber'de yorumlayarak, olayın mühendislik ilkelerine aykırı ve "çok enteresan" olduğunu belirtti. Kocabaş, eczane katının aşırı yüksek tavanının iki kat olabileceğine, en üstte ilave bir kat bulunduğuna ve katlar arasındaki yapısal farklılıklara dikkat çekerek, çöküşün nedeninin binanın taşıyıcı sistemine sonradan yapılan proje dışı müdahaleler olabileceğini vurguladı.
