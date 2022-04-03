Gelibolu'da nefes kesen köpek balığı avı kamerada | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Fenomen balıkçı İlker Reis, Saroz açıklarında 500 kilogram ağırlığında 6 yüzgeçli camgöz köpekbalığı yakaladı. Nefes kesen köpekbalığı avı anını saniye saniye kaydeden fenomen balıkçı, olta ile yakalanan köpek balığını tekrar denize bıraktı.