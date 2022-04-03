Gelibolu'da nefes kesen köpek balığı avı kamerada | Video

Fenomen balıkçı İlker Reis, Saroz açıklarında 500 kilogram ağırlığında 6 yüzgeçli camgöz köpekbalığı yakaladı. Nefes kesen köpekbalığı avı anını saniye saniye kaydeden fenomen balıkçı, olta ile yakalanan köpek balığını tekrar denize bıraktı.

İlker Reis adıyla bilinen balıkçı kaptan İlker Özdemir'in, kendisini uluslararası sulardan kovmaya çalışan Yunan Sahil Güvenliğİne yönelik sözleriyle sosyal medyanın gündemi olmuştu. Bir anda fenomen haline gelen İlker Reis'in sosyal medyadaki videoları da milyonlarca takipçisi tarafından ilgi görüyor. Saroz açıklarında kendisi gibi balıkçı olan 3 arkadaşıyla birlikte ava çıkan İlker Reisin oltasına bu sefer 500 kilogram ağırlığında 6 yüzgeçli dev köpek balığı takıldı. 600 metre derinlikte İlker Reisin oltasına takılan köpek balığını yukarıya çekebilmek tam yarım saat sürdü. Suyun üzerinde belirdiğinde büyüklüğüyle balıkçıları bile şaşırtan köpekbalığı ağzındaki kancadan kurtarılıp yeniden mavi sulara salındı. Bu anlar ise saniye saniye kameralar tarafından görüntülendi.