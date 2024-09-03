Genç hemşire evlilik yıl dönümünde aracında ölü bulundu | Video
Eskişehir’de yaşayan 25 yaşındaki Tuğba Koç, evlilik yıl dönümünde park halindeki otomobilin arka koltuğunda boğazı kesilmiş halde ölü olarak bulundu.
Geçtiğimiz yıl 3 Eylül'de dünya evine giren ve hemşire olan Tuğba Koç'un, evlilik yıl dönümünde ölü bulunması üzerine olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğunun aydınlatılması amacıyla Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından çalışma başlatıldı.
Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemelerin ardından Tuğba Koç'un cenazesi otopsi işlemleri yapılmak üzere Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
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