Genç kadına köpek saldırdı yardımına vatandaş yetişti 20.07.2024 | 11:35 Bursa’da işe gitmek için evden çıkan genç kadın, korku dolu anlar yaşadı. Başıboş bir sokak köpeği, bir süre takip ettiği kadına saldırmaya çalıştı. O sırada sokaktan geçen bir vatandaş genç kadının yardımına koştu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yıldırım ilçesi Vatan Mahallesinde sabah erken saatlerde işe gitmek için sokakta yürüyen genç kadını bir sokak köpeği takip etti. Bir süre kadını takip eden ve saldırgan tavırlar sergileyen köpek, daha sonra kadının üzerine koşarak saldırmaya çalıştı. Genç kadının büyük korku ve panik yaşadığı o anlarda, aynı sokağa motosikleti ile giren Hami Durmuş isimli bir vatandaş, köpeğin kadına saldırdığını görünce motosikleti ile köpeğe engel olmaya çalıştı. Korku içinde kalan genç kadın ile köpeğin arasına giren Hami Durmuş, köpeğin kadına saldırmasına engel oldu. Bölgeden bir türlü uzaklaşmayan köpeği, başından çıkardığı kask ile korkutan Durmuş, köpeğin bölgeden uzaklaşmasını sağladı.