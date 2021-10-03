Video Yaşam Gerçek polislere inanmadı, sahte polislere 300 bin lira kaptırdı | Video
Gerçek polislere inanmadı, sahte polislere 300 bin lira kaptırdı | Video

Gerçek polislere inanmadı, sahte polislere 300 bin lira kaptırdı | Video

03.10.2021 | 11:29

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İstanbul Üsküdar’da 73 yaşındaki Öğretmen Emeklisi Oya U. telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıtan kişiler tarafından 300 bin lira dolandırıldı. Evine gelip parayı alan dolandırıcılar ikinci kez dolandırmak İçin aradıklarında yaşlı kadının komşuları konuşmaları duyup polise haber verdi. Evinin kapısına giden Yankesicilik ve Dolandırıcılık Polislerine kapıyı bir türlü açmayan Oya U. telefonda konuştuğu dolandırıcının söylediklerine inanmaya devam etti. Telefon görüşmesi bitince güçlükle gerçek polisler tarafından ikna edilen yaşlı kadın hem ikinci kez dolandırılmaktan kurtarıldı hem de kimliği tespit edilen ve Adana’da gözaltına alınan dolandırıcının aldığı parası kurtarıldı. Yankesicilik ve Dolandırıcılık polisi yaşlı kadına tüm parasını iade etti.

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Üsküdar'da geçtiğimiz hafta meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Emekli öğretmen Oya U.'yu telefonla arayan dolandırıcılar kendilerini polis olarak tanıttı. Her zaman kullandıkları taktikle "isminiz FETÖ soruşturmasına karıştı paranızın güvende olması İçin bizim almamız lazım"dedi. Konuşmalara ikna olan yaşlı kadın tam 300 bin liralık ziynet eşyası ve parasını evine gelen dolandırıcıya teslim etti. İddiaya göre bir süre sonra aynı dolandırıcılar tekrar aradı. Yaşlı kadın telefon konuşmasını yüksek sesle yapınca komşuları duyup polise haber verdi.

GERÇEK POLİSLERE İNANMADI
Bu kez kapıya gerçek polisler geldi ama yaşlı kadın onlara değil telefonda konuştuğun dolandırıcıya inandı kapıyı bir türlü açmadı. Telefondaki kişiye gelenleri tanımıyorum kapıyı açayım mı siye sorduğu anlar kameralara da yansıdı. Yankesicilik ve Dolandırıcılık polisleri kendilerinin gerçek polis olduğuna inandırmak İçin dakikalarca dil döktü. Sonunda ikna olan yaşlı kadın ikinci kez dolandırılmaktan kurtarıldı.

ÖNCE KİMLİĞİ SONRA ADRESİ TESPİT EDİLDİ
Şüpheliyi yakalamak İçin çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri kimliğini tespit etti. 18 yaşındaki şüpheli Murat E.'nin paralar ile birlikte Adana'ya gittiği öğrenildi

POLİS TÜM PARAYI BULDU
İstanbul'dan giden Asayiş Şube Polisleri ve Adana polisinin yaptığı operasyonla şüpheli gözaltına alındı. Yaşlı kadından aldığı 300 bin liralık eşyalar da ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Ele geçirilen paralar yaşlı kadına iade edildi.

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