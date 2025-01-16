Giresun'daki silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı | Video
Giresun'un Bulancak ilçesinde dün akşam meydana gelen 1 kişinin ölümü, 2 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı.
Öte yandan yaşanan silahlı kavga anı cep telefonu kameralarına yansıdı.
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