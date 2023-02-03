Girlevik şelalesi'nde kış manzarası böyle görüntülendi | Video
Erzincan'ın Çağlayan beldesindeki Girlevik Şelalesi, yağan karla adete gelinlik giydi. Yaz aylarında yerli ve yabancıların akınına uğrayan şelale, karla birlikte ayrı bir güzelliğe büründü.javascript:;
Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta yer alan Kalecik köyündeki 9 kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan Girlevik Şelalesi, ziyaretçilerine her mevsim ayrı güzellik sunuyor.
Kar yağışı ile beyaza bürünerek adeta gelinliğini giyen şelalede, hava sıcaklığının gece sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesi nedeniyle 6-7 metre uzunluğunda buz sarkıtları oluştu.
Yazın serin havası ve çevresindeki yemyeşil bitki örtüsüyle, kışın da kar ve buzla bütünleşen eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerin ilgisini çeken şelale, güzel görüntüler oluşturdu.
Şelaleyi ziyaret eden vatandaşlardan Erkan Adem, "Buranın çok güzel bir doğası var, şelale çok güzel görünüyor. Karın yağmasıyla da harika bir manzara oluştu. Herkesi bu güzelliği görmeyi tavsiye ederim, adeta görsel şölen sunan şelaleye gelen ziyaretçiler yazın ayrı güzel, kışın ayrı güzel bu eşsiz manzarayı herkesin gelip görmesi gerekir" dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:44
Hırsız tanıdık çıktı! Bu görüntülerden yakaladılar | Video 03.02.2023 | 11:08
00:15
Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 5 tutuklama | Video 03.02.2023 | 10:06
05:03
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 3 Şubat 2023 Cuma atv izle! | Video 03.02.2023 | 10:47
00:56
Ataşehir'de asker konvoyunda tehlikeli anlar | Video 03.02.2023 | 10:13
04:35
1993 yılında PKK’ya katılan kardeşine teslim ol çağrısı yaptı | Video 03.02.2023 | 10:10
01:38
Elazığ’da aç kalan kurt ve tilki şehir merkezinde böyle görüntülendi | Video 03.02.2023 | 10:10
04:00
Girlevik şelalesi'nde kış manzarası böyle görüntülendi | Video 03.02.2023 | 10:10
00:56
Kömür yüklü tırda 27 bin 280 paket kaçak sigara ele geçirildi | Video 03.02.2023 | 10:10
04:00
Girlevik şelalesi'nde kış manzarası böyle görüntülendi | Video 03.02.2023 | 10:01
01:41
01:24
Hakkari'de VEDAŞ ekibi çığ tehlikesi atlattı | Video 03.02.2023 | 09:34
00:18
Gaziantep'te tefeci operasyonu: 7 gözaltı | Video 03.02.2023 | 09:27
04:04
Son Dakika: Bolu'da zincirleme kaza! 5 yaralı | Video 03.02.2023 | 09:19
00:42
Takip ettiği kadının yakınları yakalayıp darbetti | Video 03.02.2023 | 08:22
04:00
Şişli’de 8 katlı boş binanın 2’nci katı alev alev yandı | Video 03.02.2023 | 08:18
02:29
Ankara’da karın keyfini çocukları çıkardı | Video 03.02.2023 | 01:42
01:40
Gagasına ve kanadına kanca takılan martı uzun süre hareketsiz kaldı | Video 02.02.2023 | 22:35
18:39
07:06
Yüksek kesimlere yağan karın keyfini böyle çıkardılar | Video 02.02.2023 | 17:49
02:08
Kartal'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı | Video 02.02.2023 | 16:19