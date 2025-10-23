Gökçeada'da sel! Araçlar ve evler sular altında kaldı, toprak kayması yolları kapattı | Video
23.10.2025 | 10:31
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde gece etkili olan kuvvetli sağanak yağış, sele neden oldu. Yaşanan selde bazı evler ve iş yerleri sular altında kalırken köy yolunda oluşan toprak kaymasıyla yol kapandı.
