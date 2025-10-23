Video Yaşam Gökçeada'da sel! Araçlar ve evler sular altında kaldı, toprak kayması yolları kapattı | Video
Gökçeada'da sel! Araçlar ve evler sular altında kaldı, toprak kayması yolları kapattı | Video

Gökçeada'da sel! Araçlar ve evler sular altında kaldı, toprak kayması yolları kapattı | Video

23.10.2025 | 10:31

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde gece etkili olan kuvvetli sağanak yağış, sele neden oldu. Yaşanan selde bazı evler ve iş yerleri sular altında kalırken köy yolunda oluşan toprak kaymasıyla yol kapandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Gökçeada ilçesinde gece boyunca etkili olan sağanak yağışı nedeniyle ilçe sular altında kaldı. Gökçeada'ya bağlı Kaleköy köyünde bazı evler ve iş yerleri sular altında kaldı. Uğurlu köyünde ise sağanak yağış nedeniyle oluşan toprak kaymasıyla yol kapandı. Yol açma çalışmaları devam ediyor.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Gökçeada’da sel! Araçlar ve evler sular altında kaldı, toprak kayması yolları kapattı | Video 02:59
Gökçeada'da sel! Araçlar ve evler sular altında kaldı, toprak kayması yolları kapattı | Video 23.10.2025 | 10:31
Silahlı saldırı sonrasında kask ve silahını düşürmüştü, yakalanıp tutuklandı | Video 01:52
Silahlı saldırı sonrasında kask ve silahını düşürmüştü, yakalanıp tutuklandı | Video 23.10.2025 | 10:13
Eyüpsultan’da bir okulun kapısı öğrencilerin üstüne düştü: 4 yaralı | Video 02:32
Eyüpsultan’da bir okulun kapısı öğrencilerin üstüne düştü: 4 yaralı | Video 23.10.2025 | 09:50
Ankara’da akaryakıt istasyonunda çalışanlarının darp edilme anları güvenlik kamerasında | Video 04:05
Ankara’da akaryakıt istasyonunda çalışanlarının darp edilme anları güvenlik kamerasında | Video 23.10.2025 | 09:06
Sokakta ağızlıksız gezdirilen ’Rottweiler’ cinsi köpek dehşet saçtı! O anlar kameraya böyle yansıdı | Video 03:50
Sokakta ağızlıksız gezdirilen 'Rottweiler' cinsi köpek dehşet saçtı! O anlar kameraya böyle yansıdı | Video 23.10.2025 | 09:05
Eski eşinin yaşadığı binaya yanıcı madde atıp kaçtı: 3’ü ağır 7 yaralı | Video 05:07
Eski eşinin yaşadığı binaya yanıcı madde atıp kaçtı: 3’ü ağır 7 yaralı | Video 23.10.2025 | 09:05
Gazeteciye tepki gösteren alkollü sürücüye baba azarı | Video 01:19
Gazeteciye tepki gösteren alkollü sürücüye baba azarı | Video 23.10.2025 | 09:04
Sokakta ağızlıksız gezdirilen Rottweiler cinsi köpek dehşet saçtı | Video 03:50
Sokakta ağızlıksız gezdirilen Rottweiler cinsi köpek dehşet saçtı | Video 23.10.2025 | 09:04
Şerit ihlali 7 aracı birbirine kattı! O anlar kamerada | Video 02:53
Şerit ihlali 7 aracı birbirine kattı! O anlar kamerada | Video 23.10.2025 | 09:04
Türkiye’den Almanya’ya giden genç, gözyaşlarıyla anlattı: Olmuyor, dönmek istiyorum | Video 01:55
Türkiye'den Almanya'ya giden genç, gözyaşlarıyla anlattı: "Olmuyor, dönmek istiyorum" | Video 22.10.2025 | 16:42
Metroda oyuncak tüfekle video çeken genç gözaltına alındı 00:49
Metroda oyuncak tüfekle video çeken genç gözaltına alındı 22.10.2025 | 16:11
Kuyuda bulunan cesedin 17 yaşındaki Hasret’e ait olduğu ortaya çıktı | Video 02:09
Kuyuda bulunan cesedin 17 yaşındaki Hasret'e ait olduğu ortaya çıktı | Video 22.10.2025 | 15:48
Çeşme sahilinde fokun ahtapot avı | Video 01:15
Çeşme sahilinde fokun ahtapot avı | Video 22.10.2025 | 15:48
Van’da cep telefonu bataryası bomba gibi patladı | Video 02:03
Van'da cep telefonu bataryası bomba gibi patladı | Video 22.10.2025 | 15:15
Maltepe’de yaşanan dehşetin görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:58
Maltepe’de yaşanan dehşetin görüntüleri ortaya çıktı | Video 22.10.2025 | 15:14
Kına gecesi faciadan dönüldü! Avize gelinin üzerine böyle düştü | Video 00:25
Kına gecesi faciadan dönüldü! Avize gelinin üzerine böyle düştü | Video 22.10.2025 | 15:14
Şehit babasına dilenci diye hakaret edip, darbetmeye kalktı | Video 01:26
Şehit babasına "dilenci" diye hakaret edip, darbetmeye kalktı | Video 22.10.2025 | 15:14
Kına gecesi faciadan dönüldü: Avize gelinin üzerine böyle düştü | Video 00:25
Kına gecesi faciadan dönüldü: Avize gelinin üzerine böyle düştü | Video 22.10.2025 | 15:05
Maltepe’de yaşanan dehşetin görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:58
Maltepe’de yaşanan dehşetin görüntüleri ortaya çıktı | Video 22.10.2025 | 15:05
Telefoncuya girip elektronik cihazları seçerek çalmıştı: Pişkin hırsız tutuklandı | Video 06:14
Telefoncuya girip elektronik cihazları seçerek çalmıştı: Pişkin hırsız tutuklandı | Video 22.10.2025 | 14:54

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY