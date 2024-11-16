Video Yaşam Gönen-Bandırma yolunda trafik kazası: Kamyon devrildi
Gönen-Bandırma yolunda trafik kazası: Kamyon devrildi

Gönen-Bandırma yolunda trafik kazası: Kamyon devrildi

16.11.2024 | 11:26

Gönen-Bandırma yolu Taştepe mevkiinde, akşamüstü saatlerinde bir kamyon kazası meydana geldi.

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