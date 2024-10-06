Gözlerimizin nasıl çalıştığını böyle anlattı: Meğer sürekli hareket ediyormuş | Video
Bir adam, günlük hayatımızda gözlerimizin ne kadar hareket ettiğini gösteren bir video hazırladı. Lens aplikatörlerini gözünde bırakan adam aslında gün içerisinde farkında olmadan ne kadar gözlerimizi hareket ettirdiğimizi de belirgin bir şekilde ortaya koydu.
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