Video Yaşam Gözlerimizin nasıl çalıştığını böyle anlattı: Meğer sürekli hareket ediyormuş | Video
Gözlerimizin nasıl çalıştığını böyle anlattı: Meğer sürekli hareket ediyormuş | Video

Gözlerimizin nasıl çalıştığını böyle anlattı: Meğer sürekli hareket ediyormuş | Video

06.10.2024 | 16:26

Bir adam, günlük hayatımızda gözlerimizin ne kadar hareket ettiğini gösteren bir video hazırladı. Lens aplikatörlerini gözünde bırakan adam aslında gün içerisinde farkında olmadan ne kadar gözlerimizi hareket ettirdiğimizi de belirgin bir şekilde ortaya koydu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
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