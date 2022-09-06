Gülşen’in yargılanmasına 21 Ekim'de başlanacak | Video

İmam Hatiplilere yönelik söylemleri nedeniyle hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Gülşen’in hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu. Gülşen’in yargılanmasına 21 Ekim tarihinde başlanacak.

Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu, İstanbul Ataşehir'de 30 Nisan'daki konserinde "İmam Hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" şeklinde ifadeler kullanmıştı. Gülşen hakkında bu sözlerinden dolayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Gözaltına alınan Gülşen ifadesi alınmak üzere İstanbul Adalet Sarayı'na getirilmişti. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Gülşen ardından karara yapılan itiraz dilekçesinin kabul edilmesiyle birlikte 'konutu terk etmeme' şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, Gülşen'in 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

21 EKİM'DE HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Şüpheli Gülşen'in yargılanmasına ise İstanbul 11.Asliye Ceza Mahkemesi'nde 21 Ekim saat 09.00'da başlanacak. Öte yandan, İstanbul 11.Asliye Ceza Mahkemesi'nce hazırlanan tensip zaptına göre, şüphelinin 'konutu terk etmeme' şeklindeki adli kontrol şartının da devamına karar verildi.