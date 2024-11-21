Video Yaşam Gülümseten sensörün sesi değişti! Çimlere basınca gelen erkek sesi vatandaşlara kaba geldi | Video
Gülümseten sensörün sesi değişti! Çimlere basınca gelen erkek sesi vatandaşlara kaba geldi | Video

Gülümseten sensörün sesi değişti! Çimlere basınca gelen erkek sesi vatandaşlara kaba geldi | Video

21.11.2024 | 10:21

Hatay'ın İskenderun ilçesinde vatandaşların yeşil alana bastığında hoparlörde yankılanan ‘Çimlere basma, lütfen yaya yolunu kullanınız' ifadesi vatandaşlara kaba gelince, ses belediye ekipleri tarafından kadın sesiyle değiştirildi.

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İskenderun Belediyesi, vatandaşlara yeşil olana duyarlılığını arttırmak için ilginç bir çalışma yapmış ve sensörlü uyarı sistemi geliştirmişti. Vatandaşların dikkatini çeken gülümseten yöntem, bazı vatandaşlardan tepki görünce 'Çimlere basma, lütfen yaya yolunu kullanınız' ifadesinin yer aldığı erkek sesi, kadın sesiyle değiştirildi. Gülümseten sistemi denemek için bölgeye gelen vatandaşlar, kadın sesiyle karşılaştılar. Belediyenin hayata geçirdiği ilginç çalışma Türkiye'nin dört bir yanından dikkat çekerek sosyal medyada ilgi odağı oldu.

"ESKİ KABA SES GİTMİŞ, YENİ GÜZEL BİR KADIN SESİ GELMİŞ"
Değiştirilen sesi yerinde denemeye gelen Mert Ataman, "İki gün önce takılan ve ilgi odağı olan o sesi denemeye gelmiştik, o zaman kaba bir erkek sesi vardı ve vatandaşların da rahatsız olduğunu gördük. Bugün sesi merak edip geldiğimde ise yine denedik arkadaşlarımla bu sefer ise ince bir kadın sesi vardı. Böyle bir kadının sesinin olması daha iyi olmuş, ses tam oturmuş. Eski kaba ses gitmiş, yeni güzel bir kadın sesi gelmiş. Bence belediyenin yaptığı güzel bir sistem özellikle depremden sonra ilk tadilat yapılan yerlerden biri sahilin bu tarafları oldu, çimlerimiz yenilendi, yeni çiçekler ekildi ve yeni ışıklar konuldu oraya. Yapılan düzenlemeler çimlerin üstüne konulduğu için herkes sorumsuz bir şekilde çimlere basıp geçiyordu, bu da rahatsız edici bir şeydi. Yaya yolu varken herkes çimlere basıp geçiyordu. Yapılan şey gerçekten güzel bir teknolojiyle yapılmış hoşuma gitti ben bu kadar beklemiyordum. Biz de çok şaşırdık arkadaşlarımla geldiğimizde nasıl böyle bir sistem olur falan dedik. Türkiye'nin belki hiçbir yerinde yok bu sistem belediyemiz çok iyi düşünmüş" ifadelerini kullandı.

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