Gümrük Muhafaza ekipleri tonlarca kumaş ele geçirdi | Video 04.07.2023 | 15:27 Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Mersin’de 24 ton 400 kilogram polyester kumaş ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ve Mersin Gümrük Muhafaza Ekiplerinin müşterek çalışmaları neticesinde bir firmanın kaçakçılık girişiminde bulunduğu tespit edildi. Mersin'de görevli ekipler, Genel Müdürlükten aldıkları bilgi üzerine analizlerini yoğunlaştırarak söz konusu firma tarafından ülkemize getirilen kumaşları detaylı incelemeye tabi tuttu.Kumaşlardan alınan örneklerin incelenmesinin ardından, gümrük idaresine beyan edilenden farklı türde olduğu belirlendi. Firmanın düşük vergi ödemek amacıyla kumaşları olduğundan daha farklı beyan ettiği anlaşıldı.Yapılan analiz ve incelemeler sonucunda toplam 24 ton 400 kilogram polyester kumaşa el konuldu. El konulan kumaşların piyasa değerinin 3 milyon lira olduğu anlaşılırken, kumaşların farklı beyan edilmesinden ötürü ortaya çıkacak 1 milyon 460 bin Türk Liralık kamu zararının önüne geçildi.Olaya ilişkin soruşturma Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.