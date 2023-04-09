Gümüşhane yaylalarında kar ve sis manzaraları böyle görüntülendi | Video
Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen kar yağışının ardından Gümüşhane’nin yüksek kesimleri yeniden beyaz örtüyle kaplanırken, dronla kaydedilen sis ve kar manzaraları büyüleyici görüntüler oluşturdu.
Kayıtlı 430'dan fazla yaylası bulunan şehirde Avrupa'nın en uzun köknarları, Balkanlar'ın, Kafkaslar'ın ve Türkiye'nin en boylu ve çaplı ladinlerinin yer aldığı Örümcek Ormanları Tabiatı Koruma Alanındaki yüzlerce yıllık ağaçların üzerini kaplayan kar taneleri ve zirvelerindeki Çıkrıkdüzü, Kütüklüyurt ve İbrahimalanı yaylalarının karlı ve sisli hali eşsiz manzaralar oluşturdu.
Yüzlerce yıllık devasa ağaçlara ev sahipliği yapması nedeniyle uzmanlar tarafından "Canlı ağaç müzesi" olarak nitelendirilen ladin, kayın, ceviz, kavak, orman gülü, yaban fındıkları, geniş yapraklı ağaçlar gibi çok sayıda ağaç çeşidi bulunan ve Türkiye'nin önemli "karışık" ormanlarından biri sayılan Örümcek Ormanları ve bitişiğindeki yaylalardaki o anları dronuyla görüntüleyen Serkan Özdemir'in sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüntüler çok sayıda görüntüleme ve beğeni aldı.
Kentin en fazla yaylaya sahip ilçesi Kürtün'ün dağlarında her dönem bu tür manzaralarla karşılaşılabileceğini kaydeden Özdemir, bu yaylalardan paylaştığı manzaraları görenlerin hayranlıklarını gizleyemediğini ifade etti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:09
01:50
Gümüşhane yaylalarında kar ve sis manzaraları böyle görüntülendi | Video 09.04.2023 | 13:04
00:34
Uyuşturucu maddelerle suçüstü yakaladılar | Video 09.04.2023 | 13:08
01:21
02:18
Arnavutköy’de cadde ortasında silahlı saldırı: 3 yaralı | Video 09.04.2023 | 11:29
00:17
02:06
'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 70 gözaltı | Video 09.04.2023 | 11:29
07:36
Deprem ve TOGG kredi yalanıyla dolandırıcılık yapan çete çökertildi | Video 09.04.2023 | 11:28
02:04
Sultanbeyli’de korkutan yangın | Video 09.04.2023 | 10:56
02:29
Hızını alamayan araç takla attı: 3 yaralı | Video 09.04.2023 | 10:42
05:12
00:41
Husumetlisinin evine el yapımı patlayıcı atıp kaçtılar | Video 09.04.2023 | 10:35
01:29
03:44
03:50
Özel harekat polisinin eğitim tatbikatı nefes kesti | Video 09.04.2023 | 09:36
02:57
Fatih’te bir İETT midibüsü alev alev yandı | Video 09.04.2023 | 09:09
03:33
Mersin'de 77 adrese şafak vakti kökünü kurutma operasyonu | Video 09.04.2023 | 09:08
02:49
01:12
Edirne'de beyaz eşya yüklü TIR park halindeki kamyonete çarptı | Video 08.04.2023 | 16:12