Gümüşhane yaylalarında kar ve sis manzaraları böyle görüntülendi | Video 09.04.2023 | 13:04 Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen kar yağışının ardından Gümüşhane’nin yüksek kesimleri yeniden beyaz örtüyle kaplanırken, dronla kaydedilen sis ve kar manzaraları büyüleyici görüntüler oluşturdu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Doğu Karadeniz'in en fazla yaylaya sahip şehri Gümüşhane'de bahar mevsiminde olunmasına karşın yağan kar yağışıyla birlikte yüksek dağların zirve ve yamaçlarındaki yaylalar yeniden karla buluştu.Kayıtlı 430'dan fazla yaylası bulunan şehirde Avrupa'nın en uzun köknarları, Balkanlar'ın, Kafkaslar'ın ve Türkiye'nin en boylu ve çaplı ladinlerinin yer aldığı Örümcek Ormanları Tabiatı Koruma Alanındaki yüzlerce yıllık ağaçların üzerini kaplayan kar taneleri ve zirvelerindeki Çıkrıkdüzü, Kütüklüyurt ve İbrahimalanı yaylalarının karlı ve sisli hali eşsiz manzaralar oluşturdu.Yüzlerce yıllık devasa ağaçlara ev sahipliği yapması nedeniyle uzmanlar tarafından "Canlı ağaç müzesi" olarak nitelendirilen ladin, kayın, ceviz, kavak, orman gülü, yaban fındıkları, geniş yapraklı ağaçlar gibi çok sayıda ağaç çeşidi bulunan ve Türkiye'nin önemli "karışık" ormanlarından biri sayılan Örümcek Ormanları ve bitişiğindeki yaylalardaki o anları dronuyla görüntüleyen Serkan Özdemir'in sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüntüler çok sayıda görüntüleme ve beğeni aldı.Kentin en fazla yaylaya sahip ilçesi Kürtün'ün dağlarında her dönem bu tür manzaralarla karşılaşılabileceğini kaydeden Özdemir, bu yaylalardan paylaştığı manzaraları görenlerin hayranlıklarını gizleyemediğini ifade etti.