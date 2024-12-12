Güngören'de 5 katlı bina yıkım çalışması sırasında çöktü! O anlar kamerada | Video

Güngören Haznedar Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapmasındaki 5 katlı bina yıkım çalışması sırasında çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.