Video Yaşam Güngören'de bina çöktü! | Video
Güngören'de bina çöktü! | Video

Güngören'de bina çöktü! | Video

13.04.2023 | 14:19

Güngören'de kentsel dönüşüm alanında boş bir bina çöktü. Çöken binanın enkazı cadde üzerinde bulunan araçların üzerine düştü. Araçta 1 kişinin mahsur kaldığı belirtildi. İtfaiye ekipleri sıkışan kişiyi kısa sürede kurtardı.

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