Video Yaşam Hakkari’de odunluk alev alev yandı | Video
Hakkari’de odunluk alev alev yandı | Video

Hakkari’de odunluk alev alev yandı | Video

24.10.2021 | 16:06

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Hakkari’de meydana gelen odunluk yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Hakkari’de meydana gelen odunluk yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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Hakkari'nin Biçer Mahallesi Kızıl Künbet Mezarlığı yakınında boş bir alanda bulunan anız ve kurumuş otları henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Alevler yerleşim alanına ulaşmadan belediye ekipleri tarafından zamanında söndürüldü. Rüzgarın etkisiyle birlikte alevlerin büyüdüğünü gören mahalle sakinleri hemen belediye ekibine haber verdiler. Kısa sürede olay yerine gelen ekipleri hemen yangına müdahale etti. Rüzgarın etkisiyle etrafa saçılan alevler boş bir odunluğa da sıçradı. Mahalle sakinleri ve belediye ekiplerinin hummalı çalışması sonucu alevler yerleşim alanına ulaşmadan söndürüldü. Mahalle sakinleri ise zamanında yangın bölgesine gelerek müdahalede bulunan belediye ekiplerine teşekkür ettiler.

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