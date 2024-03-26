Hakkari'de piyasa değeri 37 milyon TL olan külçe altın ele geçirildi | Video 26.03.2024 | 12:01 Hakkari'nin Derecik ilçesinde piyasa değeri 37 milyon TL olan 14 kilo 700 gram külçe altın ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Derecik ilçesi Ortaklar Yol Kontrol Noktası'nda şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada, motor bölümüne gizlenmiş 9 adet piyasa değeri 37 milyon TL olan 14 kilo 700 gram külçe altın ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı" denildi.