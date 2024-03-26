Hakkari'de piyasa değeri 37 milyon TL olan külçe altın ele geçirildi | Video
Hakkari'nin Derecik ilçesinde piyasa değeri 37 milyon TL olan 14 kilo 700 gram külçe altın ele geçirildi.
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