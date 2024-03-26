Video Yaşam Hakkari'de piyasa değeri 37 milyon TL olan külçe altın ele geçirildi | Video
Hakkari'de piyasa değeri 37 milyon TL olan külçe altın ele geçirildi | Video

Hakkari'de piyasa değeri 37 milyon TL olan külçe altın ele geçirildi | Video

26.03.2024 | 12:01

Hakkari'nin Derecik ilçesinde piyasa değeri 37 milyon TL olan 14 kilo 700 gram külçe altın ele geçirildi.

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Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Derecik ilçesi Ortaklar Yol Kontrol Noktası'nda şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada, motor bölümüne gizlenmiş 9 adet piyasa değeri 37 milyon TL olan 14 kilo 700 gram külçe altın ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı" denildi.

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