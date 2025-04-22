Video Yaşam Hamile kadının cesedi evde bulunmuştu: Kocası, 1 buçuk yaşındaki çocuğuyla her gün eve geliyormuş | Video
Hamile kadının cesedi evde bulunmuştu: Kocası, 1 buçuk yaşındaki çocuğuyla her gün eve geliyormuş | Video

Hamile kadının cesedi evde bulunmuştu: Kocası, 1 buçuk yaşındaki çocuğuyla her gün eve geliyormuş | Video

22.04.2025 | 09:56

Kastamonu'da apartmanı saran koku üzerine ekiplerin girdiği evde, bıçaklanmış halde cesedi bulunan 23 yaşındaki hamile kadının kocasının her gün 1,5 yaşındaki çocuğuyla eve girip çıktığı öğrenildi. Cinayet şüphelisi kocanın evin önünde yürüdüğü anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, dün İnönü Mahallesi Arnavut Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki apartmandan kötü kokuların gelmesi üzerine binada yaşayan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine apartmana itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaptıkları çalışma neticesinde eve girdi. Evde, hamile bir kadının cesediyle karşılaşıldı. Bunun üzerine polis ve sağlık ekipleri ile olay yeri inceleme ekipleri evde incelemelerde bulundu. Cesedin, 23 yaşındaki hamile Elif Civil'e ait olduğu tespit edildi. Elif Civil'in, vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle öldürüldüğü belirlenirken, cesedin 10 günden fazladır evde olduğu belirtildi. Ekiplerin evde yaptıkları incelemelerin ardından Elif Civil'in cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.

KAN DONDURAN DETAYLAR
Yaklaşık 8 aylık hamile olduğu kadının kocası B. Civil (29) ise 1,5 yaşındaki çocukları İ. Civil ile birlikte il merkezindeki Nasrullah Meydanı'nda dolaşırken, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Cinayet şüphesi ile B. Civil adli makamlarca tutuklanırken, İ. Civil ise polis ekipleri tarafından koruma altına alındı. Sokakta ve binadaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, B. Civil'in ceset bulunmadan önce bebek arabasına bindirdiği çocuğu ile birlikte binadan çıktığı ve yürüyerek uzaklaştığını tespit etti. Öte yandan, B. Civil'in her gün eve girip çıktığı görüldüğü belirtildi.

O ANLAR KAMERADA
Cesedin bulunduğu gün B. Civil'in 1,5 yaşındaki çocuğu ile birlikte binadan çıkıp uzaklaştığı anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde B. Civil'in bebeği ile birlikte sakin bir şekilde caddede yürüdüğü görülüyor.

"10 GÜNDÜR KOCASI EVE GELİP GİDİYORMUŞ"
Caddede bulunan esnaflardan Recep Eski, cinayet şüphelisi B. Civil'in 10 gündür sürekli eve gelip daha sonra da ayrıldığını öğrendiklerini belirterek, "Sabah saatlerinde polis, ambulans, itfaiye ekipleri geldi. Biz de sorduk, '10 gün önce cinayet işlenmiş' dediler. 10 gündür de kocası eve gelip gidiyormuş. Polis ekipleri de gelip cesedi evden çıkarttılar. Buradan gelip geçerken aileyi görüyorduk. 1,5 yaşlarında bir çocukları vardı. Kadın da hamileydi. Bugün sabah şahıs tekrar buradan geçmiş. Polis arkadaşlar bizim iş yerimizin güvenlik kamerasını incelediler, orada da gözüküyor. Sabah sakin bir şekilde yürüyerek binadan çıkıyor ve bebek arabasıyla yürüyerek caddeden geçiyor. İkisi çıktılar çarşıya doğru yürüdüler" dedi.

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