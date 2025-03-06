Hamile kadının ölümünde şoke eden detay: Bir şüpheli dolapta saklanırken yakalandı | Video 06.03.2025 | 15:08 Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde 28 haftalık hamile kadının 3’üncü kattan düşerek hayatını kaybettiği olayda şoke eden detayları komşusu anlattı. Yaşanan feci olay sonrasında polis ekiplerinin geldiğini gören bir şüpheli dolapta saklanırken yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, gece saatlerinde Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 28 haftalık hamile olduğu öğrenilen yabancı uyruklu Aedah Habeeb Abed Abed (20) isimli kadın, çamaşır astığı esnada dengesini kaybederek 3'üncü kattan düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında hamile kadın, ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Abed ve karnındaki 28 haftalık bebek burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Öte yandan, yaşanan olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri hayatını kaybeden kadının Irak uyruklu kocası A.K.A.K. (30) ile o esnada evde bulunan S.N.H. (23) isimli kadın ve A.H.A.'yı gözaltına aldı. 7 aylık hamile kadının balkondan düşerek hayatını kaybettiği olaya ilişkin aynı binada oturan ve binanın altında dükkanı bulunan Ömer Sağır, kan donduran ve şoke eden detayları anlattı. Sağır, ölümün yaşandığı evde daha önceki günlerde de tartışma ve kavgaların olduğunu belirtti.Olaya ilişkin kan donduran detayı anlatan Sağır, balkondan düşen kadının metrelerce sürüklenerek apartman girişinde kocasının kucağında gördüğünü aktardı. Ölen kadının yüzünün yarısında morluk ve şişlik olduğunu belirten Sağır, ekiplerin gelmesi sonrasında kadının ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildiğini kaydetti.Polis ekiplerince yapılan incelemeler sonrasında bir şüphelinin dolapta saklanırken yakalandığını belirten Sağır, "Balkondan binanın arka kısmına düşmüş, düştüğü yerden binanın giriş kapısına taşınmış kadın. Çığlıkları duyup iş yerimden çıkıp buraya geldiğimde, kadını adamın kucağında gördüm ve öldü diye düşündüm. Daha sonrasında ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı. 3'üncü kattan düştü, yerdeki battaniyenin onunla beraber düştüğü veya sonrasında atıldığı söyleniliyor. Olaydan 1 saat önce evin içerisinde büyük bir kavga yaşanmış. Bardaklar, tabaklar kırılıyor ve bağırış sesleri geliyordu. Çocuğum beni arayarak, 'Üst kattaki evde çok büyük bir kavga oluyor' dedi. Ben de ona 'Siz karışmayın' dedim. Yaklaşık 15 dakika sonra çocuğum tekrar aradı ve binadan birinin düştüğünü söyledi. Olay yeri inceleme ekipleri geniş çaplı inceleme yaptı evde ve çevrede" dedi.Çamaşır asarken kaza ile düştü denilen kadının cinayete kurban gittiği ihtimali üzerinde durduklarını aktaran Sağır, "Yüzünde, gözünün etrafında morluk vardı bunun ben düşme ile alakalı olmadığını düşünüyorum. Kadın yaşıyordu biz ambulansa bindirirken. Hamile olduğunu ve olayda cinayet şüphesi bulunduğunu biz sonradan öğrendik. Daha öncesinde çamaşır asarken düştü denildi. Daha sonrasında cinayet şüphesine daha da fazla inandık çünkü; bir şahıs evin içerisinde dolapta saklanırken bulundu. Görgü tanıkları bir kişinin kaçtığını ifade ettiler ancak polis ekipleri olayın yaşandığı evin içerisinde dolapta şahsı saklanırken bulmuş. Ben bir buçuk senedir burada oturuyorum. Muhtemelen benden önce taşındılar ve daha öncesinde de o evden kavga sesleri geliyordu. Ama aile içinde kavga olabilir diye düşünüyorduk. Ara sıra kavga sesleri oluyordu" diye konuştu.Öte yandan, cinayet şüphesi üzerinde durulan olaya ilişkin şahısların sorguları emniyette devam ediyor.