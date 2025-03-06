Video Yaşam Hamile kadının ölümünde şoke eden detay: Bir şüpheli dolapta saklanırken yakalandı | Video
Hamile kadının ölümünde şoke eden detay: Bir şüpheli dolapta saklanırken yakalandı | Video

Hamile kadının ölümünde şoke eden detay: Bir şüpheli dolapta saklanırken yakalandı | Video

06.03.2025 | 15:08

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde 28 haftalık hamile kadının 3’üncü kattan düşerek hayatını kaybettiği olayda şoke eden detayları komşusu anlattı. Yaşanan feci olay sonrasında polis ekiplerinin geldiğini gören bir şüpheli dolapta saklanırken yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, gece saatlerinde Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 28 haftalık hamile olduğu öğrenilen yabancı uyruklu Aedah Habeeb Abed Abed (20) isimli kadın, çamaşır astığı esnada dengesini kaybederek 3'üncü kattan düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında hamile kadın, ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Abed ve karnındaki 28 haftalık bebek burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KAN DONDURAN VE ŞOKE EDEN DETAYLARI KOMŞUSU ANLATTI
Öte yandan, yaşanan olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri hayatını kaybeden kadının Irak uyruklu kocası A.K.A.K. (30) ile o esnada evde bulunan S.N.H. (23) isimli kadın ve A.H.A.'yı gözaltına aldı. 7 aylık hamile kadının balkondan düşerek hayatını kaybettiği olaya ilişkin aynı binada oturan ve binanın altında dükkanı bulunan Ömer Sağır, kan donduran ve şoke eden detayları anlattı. Sağır, ölümün yaşandığı evde daha önceki günlerde de tartışma ve kavgaların olduğunu belirtti.

CESET, METRELERCE SÜRÜKLENİP APARTMAN GİRİŞİNE KADAR GETİRİLMİŞ
Olaya ilişkin kan donduran detayı anlatan Sağır, balkondan düşen kadının metrelerce sürüklenerek apartman girişinde kocasının kucağında gördüğünü aktardı. Ölen kadının yüzünün yarısında morluk ve şişlik olduğunu belirten Sağır, ekiplerin gelmesi sonrasında kadının ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildiğini kaydetti.

OLAY SONRASI BİR ŞÜPHELİ DOLAPTA SAKLANIRKEN YAKALANDI
Polis ekiplerince yapılan incelemeler sonrasında bir şüphelinin dolapta saklanırken yakalandığını belirten Sağır, "Balkondan binanın arka kısmına düşmüş, düştüğü yerden binanın giriş kapısına taşınmış kadın. Çığlıkları duyup iş yerimden çıkıp buraya geldiğimde, kadını adamın kucağında gördüm ve öldü diye düşündüm. Daha sonrasında ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı. 3'üncü kattan düştü, yerdeki battaniyenin onunla beraber düştüğü veya sonrasında atıldığı söyleniliyor. Olaydan 1 saat önce evin içerisinde büyük bir kavga yaşanmış. Bardaklar, tabaklar kırılıyor ve bağırış sesleri geliyordu. Çocuğum beni arayarak, 'Üst kattaki evde çok büyük bir kavga oluyor' dedi. Ben de ona 'Siz karışmayın' dedim. Yaklaşık 15 dakika sonra çocuğum tekrar aradı ve binadan birinin düştüğünü söyledi. Olay yeri inceleme ekipleri geniş çaplı inceleme yaptı evde ve çevrede" dedi.

"HAMİLE OLDUĞUNU VE OLAYDA CİNAYET ŞÜPHESİ BULUNDUĞUNU BİZ SONRADAN ÖĞRENDİK"
Çamaşır asarken kaza ile düştü denilen kadının cinayete kurban gittiği ihtimali üzerinde durduklarını aktaran Sağır, "Yüzünde, gözünün etrafında morluk vardı bunun ben düşme ile alakalı olmadığını düşünüyorum. Kadın yaşıyordu biz ambulansa bindirirken. Hamile olduğunu ve olayda cinayet şüphesi bulunduğunu biz sonradan öğrendik. Daha öncesinde çamaşır asarken düştü denildi. Daha sonrasında cinayet şüphesine daha da fazla inandık çünkü; bir şahıs evin içerisinde dolapta saklanırken bulundu. Görgü tanıkları bir kişinin kaçtığını ifade ettiler ancak polis ekipleri olayın yaşandığı evin içerisinde dolapta şahsı saklanırken bulmuş. Ben bir buçuk senedir burada oturuyorum. Muhtemelen benden önce taşındılar ve daha öncesinde de o evden kavga sesleri geliyordu. Ama aile içinde kavga olabilir diye düşünüyorduk. Ara sıra kavga sesleri oluyordu" diye konuştu.
Öte yandan, cinayet şüphesi üzerinde durulan olaya ilişkin şahısların sorguları emniyette devam ediyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hamile kadının ölümünde şoke eden detay: Bir şüpheli dolapta saklanırken yakalandı | Video 03:52
Hamile kadının ölümünde şoke eden detay: Bir şüpheli dolapta saklanırken yakalandı | Video 06.03.2025 | 15:08
Balkondan düşerek hayatını kaybeden profesör son yolculuğuna uğurlandı | Video 01:56
Balkondan düşerek hayatını kaybeden profesör son yolculuğuna uğurlandı | Video 06.03.2025 | 14:48
Ece Gürel’in hastanedeki tedavisinde yeni gelişme: Kalbi durdu | Video 09:36
Ece Gürel’in hastanedeki tedavisinde yeni gelişme: Kalbi durdu | Video 06.03.2025 | 13:50
Yalova’da dilencinin üzerinden 164 bin lira çıktı | Video 01:39
Yalova'da dilencinin üzerinden 164 bin lira çıktı | Video 06.03.2025 | 13:50
Diyarbakır’da 180 litre etil alkol ele geçirildi: 1 gözaltı | Video 00:30
Diyarbakır’da 180 litre etil alkol ele geçirildi: 1 gözaltı | Video 06.03.2025 | 13:45
Şanlıurfa’da makas atan sürücüler kamerada | Video 00:32
Şanlıurfa'da makas atan sürücüler kamerada | Video 06.03.2025 | 13:00
Beşiktaş’ta feci kaza! Glasgow Rangers taraftarı hayatını kaybetti | Video 01:02
Beşiktaş'ta feci kaza! Glasgow Rangers taraftarı hayatını kaybetti | Video 06.03.2025 | 12:57
Esenyurt’ta tırın önünü kesen trafik magandası kamerada | Video 00:17
Esenyurt’ta tırın önünü kesen trafik magandası kamerada | Video 06.03.2025 | 12:38
Osmaniye’de vinç devrildi: 1 ölü | video 00:34
Osmaniye'de vinç devrildi: 1 ölü | video 06.03.2025 | 12:38
Kazaya karışan otomobil iş yerine girdi! O anlar kamerada | Video 03:02
Kazaya karışan otomobil iş yerine girdi! O anlar kamerada | Video 06.03.2025 | 12:27
Elazığ’da yolda yürürken maymun buldu | Video 00:36
Elazığ'da yolda yürürken maymun buldu | Video 06.03.2025 | 12:06
Dron gören masum işçi kamerada! Süpürgeyle kovaladı | Video 00:47
"Dron gören masum işçi" kamerada! Süpürgeyle kovaladı | Video 06.03.2025 | 12:06
Terlikle pide tezgahının üstünde üretim yapılan fırına 105 bin TL ceza | Video 01:29
Terlikle pide tezgahının üstünde üretim yapılan fırına 105 bin TL ceza | Video 06.03.2025 | 12:06
Kayıp Ece Gürel Belgrad Ormanı’nda sağ olarak bulunmuştu! Ailesi konuştu: Uyumadık, yemek yemedik | Video 09:15
Kayıp Ece Gürel Belgrad Ormanı'nda sağ olarak bulunmuştu! Ailesi konuştu: "Uyumadık, yemek yemedik" | Video 06.03.2025 | 12:02
Belgrad Ormanı’nda kaybolan Ece Gürel sağ olarak bulundu! İşte ormandan çıkarılış görüntüleri | Video 08:04
Belgrad Ormanı'nda kaybolan Ece Gürel sağ olarak bulundu! İşte ormandan çıkarılış görüntüleri | Video 06.03.2025 | 11:52
Narkotik şüphelisi 2 şahıs böyle yakalandı | Video 01:04
Narkotik şüphelisi 2 şahıs böyle yakalandı | Video 06.03.2025 | 11:27
Konya’da uyuşturucu operasyonları: 54 tutuklama | Video 01:12
Konya'da uyuşturucu operasyonları: 54 tutuklama | Video 06.03.2025 | 11:25
Arkadaşını 3 bin lira alacağı için öldürdü! | Video 00:43
Arkadaşını 3 bin lira alacağı için öldürdü! | Video 06.03.2025 | 11:04
Motosikletli saldırgan 2 kişiye kurşun yağdırdı: 9 tutuklama | Video 01:18
Motosikletli saldırgan 2 kişiye kurşun yağdırdı: 9 tutuklama | Video 06.03.2025 | 10:49
Marketten veresiye alkol isteyen cezaevi firarisi, alamayınca bıçak çekip mermer fırlattı! O anlar kamerada | Video 07:02
Marketten veresiye alkol isteyen cezaevi firarisi, alamayınca bıçak çekip mermer fırlattı! O anlar kamerada | Video 06.03.2025 | 10:41

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY