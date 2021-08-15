Hande Ataizi 21 yaş küçük sevgilisi ile tatilde aşka geldi | Video

Camdaki Kız'ın Cana'sı Hande Ataizi güzelliği ile yıllara meydan okuyor. 47 yaşındaki Hande Ataizi sevgilisi ve oğlu ile tatil sezonunu Bodrum'da açmıştı. Geçtiğimiz günlerde tatillerine ara verip İstanbul'a dönen Hande Ataizi ve sevgilisi Dinç Aydoğdu, yarıda kestikleri tatillerine yeniden başladı. İkili Bodrum'dan önceki gün özel pozlar paylaştı. Kendisinden 21 yaş küçük sevgilisi ile pozlarını sosya medyadan paylaşan Hande Ataizi düzgün fiziği ile övgüleri topladı. Siyah mayosu ile boy gösteren Hande Ataizi fit hali ile genç kızlara taş çıkardı. Özellikle bacak kasları dikkat çeken Hande Ataizi formunu spora borçlu. İşte Camdaki Kız'ın Cana'sı Hande Ataizi'nin sevgilisi Dinç Aydoğdu ile beğeni yağan pozları.