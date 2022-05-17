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OTOMATİK OYNAT
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Hande Ataizi spor salonundan paylaştı! Kaslı vücudu ile olay oldu | Video 17.05.2022 | 10:26
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Törende öğrencileri taşıyan platform çöktü, faciadan dönüldü | Video 17.05.2022 | 10:04
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Fotoğraf çekerken Haliç'e düştü deniz polisi kurtardı | Video 17.05.2022 | 09:56
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Kadıköy'de değnekçiye suçüstü | Video 17.05.2022 | 09:56
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Kılık ve araba değiştirip 1,1 milyonluk kasa çaldılar | Video 17.05.2022 | 09:50
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Kameraya yakalanınca saçını kazıtmış! "Çekme kardeşim, esnaf adamız" | Video 17.05.2022 | 09:37
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Dolandırıcı ortağı “Şaka Dolarları” yakalattı | Video 17.05.2022 | 09:32
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Ankara'da zincir markette çay stokçuluğu! O anlar kamerada | Video 17.05.2022 | 09:23
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Nesli tehlike altındaki ‘Anadolu vaşağı’ görüntülendi | Video 17.05.2022 | 09:24
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Nesli tehlike altındaki ‘Anadolu vaşağı’ görüntülendi | Video 17.05.2022 | 08:58
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Antalya’da silahlı sopalı kavga! Silahla ateş edilme anı kamerada | Video 17.05.2022 | 08:53
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Twitch üzerinden dolandırıcılık yapan şebekeye şafak operasyonu | Video 17.05.2022 | 08:53
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SON DAKİKA! Arnavutköy'de fabrika yangını! İşte ilk görüntüler | Video 17.05.2022 | 08:53
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Kadıköy’de korsan değnekçi kıskıvrak yakalandı | Video 17.05.2022 | 08:39
Camdaki Kız dizisinde 'Cana' karakterini canlandıran Hande Atazi spor salonunda böyle ter döktü. Sosyal medyasında spor yaptığı görüntülerini paylaşan Hande Ataizi kaslı ve fit vücuduyla yine bütün dikkatleri üzerine çekti. İşte o paylaşımı...