Hande Ataizi spor salonundan paylaştı! Kaslı vücudu ile olay oldu | Video

Camdaki Kız dizisinde 'Cana' karakterini canlandıran Hande Atazi spor salonunda böyle ter döktü. Sosyal medyasında spor yaptığı görüntülerini paylaşan Hande Ataizi kaslı ve fit vücuduyla yine bütün dikkatleri üzerine çekti. İşte o paylaşımı...