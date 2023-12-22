Hatay'da 12 DEAŞ/El Kaide üyesi tutuklandı | Video
Hatay'ın İskenderun ve Belen ilçesinde terör örgütü DEAŞ/El Kaide'ye yönelik yapılan operasyonda yakalanan 13 kişiden 12'si tutuklandı.
Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken 12 kişi tutuklandı, bir kişi de adli tıp kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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