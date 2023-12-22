Hatay'da 12 DEAŞ/El Kaide üyesi tutuklandı | Video 22.12.2023 | 12:09 Hatay'ın İskenderun ve Belen ilçesinde terör örgütü DEAŞ/El Kaide'ye yönelik yapılan operasyonda yakalanan 13 kişiden 12'si tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Hatay Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimler 11 Aralık günü terör örgüt DEAŞ/El Kaide silahlı terör örgütüne yönelik İskenderun ve Belen'de belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda 13 kişi yakalandı.Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken 12 kişi tutuklandı, bir kişi de adli tıp kontrol şartıyla serbest bırakıldı.