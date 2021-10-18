Video Yaşam Hatay'da aynı anda 3 hortum oluştu | Video
Hatay'da aynı anda 3 hortum oluştu | Video

Hatay'da aynı anda 3 hortum oluştu | Video

18.10.2021 | 22:12

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hatay’da aynı anda 3 hortum oluştu | Video 00:28
Hatay'da aynı anda 3 hortum oluştu | Video 18.10.2021 | 22:12
Son dakika: Esra Erol’da 88 yaşındaki Ali Amca’nın dramı... 32 yaşındaki Zeynep ile evlendi, başına gelmeyen kalmadı | Video 04:25
Son dakika: Esra Erol'da 88 yaşındaki Ali Amca'nın dramı... 32 yaşındaki Zeynep ile evlendi, başına gelmeyen kalmadı | Video 18.10.2021 | 21:32
Alanya’da korkunç kaza: 1 ölü 8 yaralı | Video 00:09
Alanya’da korkunç kaza: 1 ölü 8 yaralı | Video 18.10.2021 | 20:38
Müge Anlı’da akılalmaz itiraf! Müge Anlı canlı yayınında sevgilisinin kardeşini öldürdüğünü açıkladı! | Video 08:16
Müge Anlı’da akılalmaz itiraf! Müge Anlı canlı yayınında sevgilisinin kardeşini öldürdüğünü açıkladı! | Video 18.10.2021 | 17:47
Antalya ’da otobüste ’sosyal mesafe’ tepkisi 00:14
Antalya 'da otobüste 'sosyal mesafe' tepkisi 18.10.2021 | 17:06
Hendek’te göçük altında can pazarı 00:33
Hendek'te göçük altında can pazarı 18.10.2021 | 17:04
İstanbul’da müzikholde fazla hesap dehşeti! Hesap fazla gelince mekan sahibini öldürdü 00:30
İstanbul'da müzikholde fazla hesap dehşeti! Hesap fazla gelince mekan sahibini öldürdü 18.10.2021 | 16:53
Gaziantep’te PKK/YPG’li 2 terörist gözaltına alındı 01:40
Gaziantep’te PKK/YPG’li 2 terörist gözaltına alındı 18.10.2021 | 16:50
Giresun’da ıspanak paniği satışları düşürdü! 01:44
Giresun’da ıspanak paniği satışları düşürdü! 18.10.2021 | 16:02
Zonguldak’ta kaçak maden ocağında göçük 00:50
Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük 18.10.2021 | 15:48
Yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadına araç çarptı 01:08
Yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadına araç çarptı 18.10.2021 | 15:34
Tadilat sırasında evin çatısı çöktü; 1 işçi yaralandı 02:50
Tadilat sırasında evin çatısı çöktü; 1 işçi yaralandı 18.10.2021 | 15:20
Tokat’ta servis minibüsü kamyonetle çarpıştı: 2 ölü, 11 yaralı 01:32
Tokat'ta servis minibüsü kamyonetle çarpıştı: 2 ölü, 11 yaralı 18.10.2021 | 15:04
Önce eşini öldürdü sonra intihar etti | Video 01:00
Önce eşini öldürdü sonra intihar etti | Video 18.10.2021 | 15:04
İzmit körfezindeki görüntü endişelendirdi! Binlerce ölü denizanası kıyıya vurdu 03:50
İzmit körfezindeki görüntü endişelendirdi! Binlerce ölü denizanası kıyıya vurdu 18.10.2021 | 14:49
Yolun ortasına hafriyat döküp kaçtı...Olay anı kamerada | Video 03:49
Yolun ortasına hafriyat döküp kaçtı...Olay anı kamerada | Video 18.10.2021 | 14:41
Başkasına yapılacak iğne kendisine yapıldı! Hayatını kaybetti 03:57
Başkasına yapılacak iğne kendisine yapıldı! Hayatını kaybetti 18.10.2021 | 12:51
Otomobilinde tehdit edilen sürücü direğe çarptı 02:15
Otomobilinde tehdit edilen sürücü direğe çarptı 18.10.2021 | 14:26
D-100’de alkollü halde makas atan sürücü yakalandı 01:25
D-100'de alkollü halde makas atan sürücü yakalandı 18.10.2021 | 14:03
Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 59 gözaltı 01:37
Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 59 gözaltı 18.10.2021 | 13:59

Hatay'ın Arsuz ilçesi Akdeniz açıklarında aynı anda 3 hortum oluştu. Yaklaşık yarım saat süren hortumlar, vatandaşlarca cep telefonu ile görüntülendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA