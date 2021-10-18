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OTOMATİK OYNAT
00:28
Hatay'da aynı anda 3 hortum oluştu | Video 18.10.2021 | 22:12
04:25
00:09
Alanya’da korkunç kaza: 1 ölü 8 yaralı | Video 18.10.2021 | 20:38
08:16
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Antalya 'da otobüste 'sosyal mesafe' tepkisi 18.10.2021 | 17:06
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Hendek'te göçük altında can pazarı 18.10.2021 | 17:04
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01:40
Gaziantep’te PKK/YPG’li 2 terörist gözaltına alındı 18.10.2021 | 16:50
01:44
Giresun’da ıspanak paniği satışları düşürdü! 18.10.2021 | 16:02
00:50
Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük 18.10.2021 | 15:48
01:08
Yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadına araç çarptı 18.10.2021 | 15:34
02:50
Tadilat sırasında evin çatısı çöktü; 1 işçi yaralandı 18.10.2021 | 15:20
01:32
Tokat'ta servis minibüsü kamyonetle çarpıştı: 2 ölü, 11 yaralı 18.10.2021 | 15:04
01:00
Önce eşini öldürdü sonra intihar etti | Video 18.10.2021 | 15:04
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Yolun ortasına hafriyat döküp kaçtı...Olay anı kamerada | Video 18.10.2021 | 14:41
03:57
Başkasına yapılacak iğne kendisine yapıldı! Hayatını kaybetti 18.10.2021 | 12:51
02:15
Otomobilinde tehdit edilen sürücü direğe çarptı 18.10.2021 | 14:26
01:25
D-100'de alkollü halde makas atan sürücü yakalandı 18.10.2021 | 14:03
01:37
Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 59 gözaltı 18.10.2021 | 13:59
Hatay'ın Arsuz ilçesi Akdeniz açıklarında aynı anda 3 hortum oluştu. Yaklaşık yarım saat süren hortumlar, vatandaşlarca cep telefonu ile görüntülendi.