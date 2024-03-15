Video Yaşam Hatay’da geniş kapsamlı göçmen kaçakçılığı operasyonu | Video
Hatay’da geniş kapsamlı göçmen kaçakçılığı operasyonu | Video

Hatay’da geniş kapsamlı göçmen kaçakçılığı operasyonu | Video

15.03.2024 | 14:14

Hatay’da emniyet güçleri tarafından göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonlarda; 16 organizatör mahkemece tutuklanırken 123 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerin araçların çeşitli bölmelerine istiflenmesiyse kameraya yansıdı.

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Hatay'da göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye karşı çalışmalar aralıksız sürüyor. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince; göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda 01 Şubat - 14 Mart 2024 tarihleri arasında 13 Olaya müdahale edildi. Olaylarda; 25 şüpheli organizatör yakalandı ve 16 Şüpheli organizatör mahkemelerce tutuklandı. Organizatörlerden; 5'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 9 şüpheli serbest bırakıldı. Göçmen Kaçakçılığında kullanılan 14 araç siciline şerh konularak bağlandı. Ayrıca bu olaylarda 123 kaçak göçmen yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Bir olaya müdahale esnasında araç bagajına istiflenen 3 göçmenin ve bir minibüs içerisinde çok sayıda göçmenin yakalandığı anlarsa kameraya yansıdı.
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