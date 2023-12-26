Hatay'da motosiklet yağma olayının şüphelisi tutuklandı | Video
Hatay'ın İskenderun ilçesinde gerçekleşen motosiklet yağma olayının şüphelisi, polis tarafından yakalanarak sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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