Hatay'da motosiklet yağma olayının şüphelisi tutuklandı | Video 26.12.2023 | 09:14 Hatay'ın İskenderun ilçesinde gerçekleşen motosiklet yağma olayının şüphelisi, polis tarafından yakalanarak sevk edildiği adliyede tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Hatay Emniyet Müdürlüğü, 15 Aralık 2023 tarihinde İskenderun Barbaros Mahallesi'nde meydana gelen motosiklet yağma olayının ardından faili yakalamak için harekete geçti. Polis yaptığı çalışmada olayın şüphelisinin S.O. olduğunu belirledi. Polisin yaptığı operasyonla S.O. yakalandı. Şüpheli, emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.