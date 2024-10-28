Hatay'da motosikletlinin trafiği tehlikeye attığı anlar kamerada 28.10.2024 | 09:24 Hatay’da bir motosiklet sürücüsü trafikte seyir halindeki hafriyat kamyonunu sağdan sollayarak ön kaldırdı o anlarsa araç kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Antakya ilçesi Narlıca Mahallesii mevkiinde yaşandı. Trafikte seyir halinde ilerleyen motosiklet sürücüsü, hafriyat kamyonunu sağ tarafından sollayarak tehlikeye kafa tuttu. Çılgın sürücü, bir süre ilerledikten sonrada ön kaldırdı. O anlarsa araç kamerasına yansıdı. Motosikletlinin canını hiçe saydığı anlarsa yürekleri ağza getirdi.