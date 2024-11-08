Video Yaşam Hatay'da mucize gibi olay kamerada... Kamyonun altında yürüyerek çıktı!
Hatay'da mucize gibi olay kamerada... Kamyonun altında yürüyerek çıktı!

Hatay'da mucize gibi olay kamerada... Kamyonun altında yürüyerek çıktı!

08.11.2024 | 09:11

Hatay'da seyir halde ilerleyen hafriyat kamyonu, kör noktasına gelen motosikletliyi altına aldı. Kaza sonrası hafif yaralanan motosiklet sürücüsü kendi imkanlarıyla aracın altından çıkarak yürüdü, o anlarsa kameraya yansıdı.

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