Hatay’da sağanak! Suyun içinde mahsur kalan engelli kadın kurtarıldı | Video
20.10.2025 | 14:30
Hatay'ın Payas ilçesinde şiddetli yağış sonucu suyla dolan Şehit Yetkin Erşan Alt Geçidi'nde mahsur kalan akülü tekerlekli sandalyeli kadın, çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.
