Havaya ateş edenleri uyardığı için öldürülmüştü; yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 05.04.2025 | 15:42 Mardin'in Nusaybin ilçesinde havaya ateş eden grubu uyardığı iddiasıyla çıkan tartışmada Ahmet Durak'ın (32) tabanca ile öldürüldüğü olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 2 Nisan'da saat 00.10 sıralarında Nusaybin ilçesi Dörtyol mevkisinde medyana geldi. Bir araç içerisinden havaya tabancayla ateş açıldığını gören Ahmet Durak, iddiaya göre uyarmak istedi. Bunun üzerine çıkan tartışmada, Durak tabanca ile vuruldu. Ahmet Durak ağır yaralanırken, olay yerinden geçen R.H. de bacağından vuruldu. Şüpheliler kaçarken, Nusaybin Devlet Hastanesi'ne ambulansla kaldırılan yaralılardan Durak yaşamını yitirdi. R.H.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, Ahmet Durak'ın yaklaşık 5 ay önce evlendiği, eşinin de hamile olduğu öğrenildi.

KAÇAN ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Öte yandan olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; kalabalık gruptan birinin elinde tabanca olduğu, bir süre sonra gruptan ateş açıldığı, o sırada bölgeye polis ekiplerinin geldiği, bacağına kurşun isabet eden R.H.'nin de sekerek kaldırıma gittiği görüldü. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.