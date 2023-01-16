Havaya defalarca ateş etti, pompalı tüfekle gözaltına alındı | Video
İstanbul’da asker uğurlamasında pompalı tüfekle havaya ateş açan bir kişi gözaltına alındı.
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