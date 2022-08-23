Video Yaşam Havrita tartışması büyüyor! Köpeklerin zehirlenmesinin nedeni Havrita uygulaması mı? Erişim engellendi | Video
Havrita tartışması büyüyor! Köpeklerin zehirlenmesinin nedeni Havrita uygulaması mı? Erişim engellendi | Video

Havrita tartışması büyüyor! Köpeklerin zehirlenmesinin nedeni Havrita uygulaması mı? Erişim engellendi | Video

23.08.2022 | 09:34

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Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince, sokak köpeklerinin anlık konum bilgilerini harita üzerinde gösteren "havrita.com" sitesine erişim engellendi.

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