Video Yaşam Helallik istedi, yine tartışma çıkınca kan aktı | Video

Helallik istedi, yine tartışma çıkınca kan aktı | Video

Helallik istedi, yine tartışma çıkınca kan aktı | Video
09.01.2021 | 09:51

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İstanbul Kağıthane’de aralarında husumet bulunan iki kişi arasında silahlı kavga çıktı. İbrahim U.’nun ağır yaralandığı olayın ardından harekete geçen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, silahlı saldırıyı gerçekleştiren saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Olayın ardından gözaltına alınan Deniz İ.’nin polise verdiği ilk ifadesinde “Askere gidecektim, helallik istemek için yanına gittim ve tartışma çıktı” dediği ileri sürüldü. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.

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İstanbul Kağıthane'de aralarında husumet bulunan iki kişi arasında silahlı kavga çıktı. İbrahim U.'nun ağır yaralandığı olayın ardından harekete geçen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, silahlı saldırıyı gerçekleştiren saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Olayın ardından gözaltına alınan Deniz İ.'nin polise verdiği ilk ifadesinde "Askere gidecektim, helallik istemek için yanına gittim ve tartışma çıktı" dediği ileri sürüldü. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Kağıthane'nin Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan Örnektepe Meydanı'nda 4 Ocak Pazartesi günü yaşandı. İddiaya göre, aralarında geçmişe dayanan bir husumet bulunan İbrahim U. ve Deniz İ. cadde üzerinde birbirleriyle karşılaştı. İkili arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede itişmeye dönüştü. Yaşanan tartışmanın alevlenmesiyle Deniz İ. belinden çıkardığı silahla İbrahim U.'ya ateş açtı. İbrahim U. olay yerinde ağır yaralanırken, şüpheli Deniz İ. ise kaçarak uzaklaştı.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Kağıthane Polisi yaşanan saldırı hakkında soruşturma başlattı. Bölgede bulunan esnafın ifadelerini değerlendiren polis, saldırganı yakalamak için bölgede bulunan kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

BİRİ GÖZETLİYOR, DİĞERİ ATEŞ AÇIYOR

Polis, yaşanan olayın ardından silahlı saldırıya ilişkin görüntülere ulaştı. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde iki şüpheliden birinin cadde başında bekleyerek çevreyi kolaçan ettiği kaydedildi. Deniz İ. olduğu değerlendirilen şüphelinin ise saldırıyı gerçekleştirdikten sonra cadde başında bulunan kişiyle beraber kaçarak olay yerinden uzaklaştığı saptandı.

"HELALLİK ALMAK İSTEDİM"
Polis kimliğini tespit ettiği şüpheli Deniz İ.'nin, Beyoğlu ilçesine bağlı Ahmet Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramalarda; şüpheli Deniz İ. yakalanarak gözaltına alınırken, saldırıda kullanıldığı değerlendirilen bir silah ve şarjör de ele geçirildi. Şüphelinin polise verdiği ifadesinde "İki hafta sonra askere gideceğim, bu sebeple helalleşmek istedim. Beni iteklemeye başladı, bu sırada cebinden metal bir şey çıkardığını gördüm. Ben de asker eğlencesi amacıyla yanımda bulunan silahı çıkardım. Korkutmak istiyordum, panikleyince silah ateş aldı" dediği ileri sürüldü.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Şüpheli Deniz İ., emniyetteki işlemlerinin ardından "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan hakkında işlem yapılmak üzere adliyeye sevk edildi. Yaşanan silahlı saldırının ardından ağır yaralanan İbrahim U.'nun tedavisinin devam ettiği belirtildi.

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