Hindistan’a giden İngiliz uçağı rahatsızlanan yolcu için Diyarbakır’a zorunlu iniş yaptı | Video 03.04.2025 | 10:57 Hindistan’a giden İngiliz havayolu şirketi Virgin Atlantic’e ait uçak, rahatsızlana yolcu için Diyarbakır’a zorunlu iniş yaptı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İngiliz havayolu şirketi Virgin Atlantic'e ait VS358 sefer sayılı Londra Heathrow - Mumbai seferini yapan G-VTEA tescilli Airbus A350-1000 tipi uçak, rahatsızlanan yolcu için dün gece saatlerinde Diyarbakır Havalimanı'na acil iniş yaptı. Uçak, sert iniş sonrası arızalanarak Diyarbakır Havalimanı'nda kaldı. Yolcular ise geceyi burada geçirdi. Uçak, arızanın giderilmesinin ardından kalkış yapacağı öğrenildi.