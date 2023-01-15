Hintli yolcu, Nepal’deki uçağın düşme anını anbean kayıt altına almış | Video
Nepal'de düşen yolcu uçağında bulunan Hintli bir yolcunun, uçak düşmeden önce sosyal medya hesabından açtığı canlı yayın ile uçağın düştüğü anı anbean kayıt altına aldığı iddia edildi.
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