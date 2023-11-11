Hırsızlar park halindeki aracı böyle çaldı | Video
Gaziantep’te ayakkabıcılık yapan Necati Karayılan'a ait otomobil, park halindeyken çalındı. Aracın 1'i kadın 2 şahıs tarafından çalınma anları güvenlik kameralarına yansırken sahibinin, "Ben gariban bir adamım, Lütfen aracımı geri getirin" demesi ise yürekleri sızlattı.
ARACIN ÇALINMA ANLARI SANİYE SANİYE GÜVENLİK KAMERASINDA
Aracın çalınma anları ise iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, 1'i kadın 2 şahsın yavaş adımlarla olay yerine geldikten sonra bir süre etrafı gözleme anları ve sonrasında ise Karayılan'a ait araca binerek çalma anları yer aldı.
"BEN O ARACINI ÇOK ZOR ŞARTLARDA ALDIM"
Aracının çalınması nedeniyle zor günler geçirdiğini söyleyen Necati Karayılan, "Ben o aracını çok zor şartlarda aldım. Dört kız çocuğum var ve eşimle birlikte hastalığımız mevcut. Aracımı görenlerin polise veya bana mutlaka haber vermesini istiyorum" dedi.
"LÜTFEN ARACIMI GERİ GETİRİN"
Aracını çalan şahıslara da seslenen Karayılan, "Lütfen aracımı geri getirin. Ben gariban bir adamım. Ayakkabıcılık yapıyorum. Allah rızası için bana yardım edin" demesi ise yürekleri sızlattı.
Öte yandan olayla ilgili polis ekiplerince başlatılan soruşturmanın ve aracı bulma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
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