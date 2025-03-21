Hırsızlık şüphelileri saklandıkları adreslerde yakalandı | Video 21.03.2025 | 10:33 Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince hırsızlık suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 7 şüpheli saklandıkları adreslerde yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince şehirde farklı tarihlerde meydana gelen Hırsızlık suçlarından aranan şahısların saklandıkları adreslere 2 ay süren teknik takip çalışmaları sonucu eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda toplamda 7 şahıs saklandıkları adreslerde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan adliyeye çıkan 6 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, ele geçirilen toplam 2 milyon TL değerindeki malzemeler sahiplerine teslim edildi.Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.