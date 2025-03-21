Hırsızlık şüphelileri saklandıkları adreslerde yakalandı | Video
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince hırsızlık suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 7 şüpheli saklandıkları adreslerde yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.
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