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Hırsızlık şüphelileri saklandıkları adreslerde yakalandı | Video

Hırsızlık şüphelileri saklandıkları adreslerde yakalandı | Video

21.03.2025 | 10:33

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince hırsızlık suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 7 şüpheli saklandıkları adreslerde yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince şehirde farklı tarihlerde meydana gelen Hırsızlık suçlarından aranan şahısların saklandıkları adreslere 2 ay süren teknik takip çalışmaları sonucu eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda toplamda 7 şahıs saklandıkları adreslerde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan adliyeye çıkan 6 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, ele geçirilen toplam 2 milyon TL değerindeki malzemeler sahiplerine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.
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