Horasan’da metruk binada çıkan yangın söndürüldü | Video

Erzurum’un Horasan ilçesinde iki katlı metruk bir binada çıkan yangın söndürüldü.

Yavuz Selim Caddesinde, iki katlı metruk bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden zabıta ekiplerinin bilgi vermesi üzerine olay yerine polis ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü.