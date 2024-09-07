Hurdacıdan 12 milyon haraç isteyen çete yakalandı

İstanbul Arnavutköy’de iddiaya göre hurda dükkânı sahibini silahla tehdit ederek 12 milyon lira para isteyen, oğlunu zorla bir otomobile bindirerek kaçıran ve iş yeri bekçisini darbettikleri iddia edilen 7 kişilik örgüt yakalandı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.