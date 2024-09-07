Hurdacıdan 12 milyon haraç isteyen çete yakalandı
İstanbul Arnavutköy’de iddiaya göre hurda dükkânı sahibini silahla tehdit ederek 12 milyon lira para isteyen, oğlunu zorla bir otomobile bindirerek kaçıran ve iş yeri bekçisini darbettikleri iddia edilen 7 kişilik örgüt yakalandı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:02
Hurdacıdan 12 milyon haraç isteyen çete yakalandı 07.09.2024 | 14:59
00:48
Muğla’da orman yangını... Yangın rüzgarın etkisi ile büyüdü 07.09.2024 | 14:55
00:29
Elazığ'da kedilerin fare ile oyunu kameraya yansıdı 07.09.2024 | 12:46
00:16
Elazığ’da evin balkonunda yılan kamerada! 07.09.2024 | 11:50
01:38
Sakarya'da yanındaki kıza sinirlenen genç yepyeni aracı böyle yumrukladı 07.09.2024 | 11:50
01:00
Kim Milyoner Olmak İster Oktay Kaynarca ile atv'de 07.09.2024 | 10:50
00:34
Ardahan şehir merkezine inen domuz sürüsü kamerada! 07.09.2024 | 10:39
00:23
SON DAKİKA | Kahramanmaraş'taki deprem anı kamerada! 07.09.2024 | 10:22
01:11
08:38
SON DAKİKA | Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem! 07.09.2024 | 09:52
14:15
Esenyurt'ta bir şahıs polise silah çekince polis böyle ateş açtı 07.09.2024 | 09:21
02:19
00:45
03:19
Bursa'da minibüsün dereye düştüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı 07.09.2024 | 08:10
01:45
Aksaray'da öfkeli kadın söylenti çıkartan adama böyle kurşun yağdırdı 07.09.2024 | 08:10
00:38
Hatay semalarındaki esrarengiz cisim kamerada! Geceyi gündüze çevirdi 07.09.2024 | 08:10
04:30
02:58
Engin Polat tahliye edildi 06.09.2024 | 18:54
04:15
01:34
Ünlü markaları taklit ettiler… Piyasa değeri 54 milyon lira… 06.09.2024 | 16:27