Video Yaşam Hurdacıdan 12 milyon haraç isteyen çete yakalandı
Hurdacıdan 12 milyon haraç isteyen çete yakalandı

Hurdacıdan 12 milyon haraç isteyen çete yakalandı

07.09.2024 | 14:59

İstanbul Arnavutköy’de iddiaya göre hurda dükkânı sahibini silahla tehdit ederek 12 milyon lira para isteyen, oğlunu zorla bir otomobile bindirerek kaçıran ve iş yeri bekçisini darbettikleri iddia edilen 7 kişilik örgüt yakalandı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hurdacıdan 12 milyon haraç isteyen çete yakalandı 01:02
Hurdacıdan 12 milyon haraç isteyen çete yakalandı 07.09.2024 | 14:59
Muğla’da orman yangını... Yangın rüzgarın etkisi ile büyüdü 00:48
Muğla’da orman yangını... Yangın rüzgarın etkisi ile büyüdü 07.09.2024 | 14:55
Elazığ’da kedilerin fare ile oyunu kameraya yansıdı 00:29
Elazığ'da kedilerin fare ile oyunu kameraya yansıdı 07.09.2024 | 12:46
Elazığ’da evin balkonunda yılan kamerada! 00:16
Elazığ’da evin balkonunda yılan kamerada! 07.09.2024 | 11:50
Sakarya’da yanındaki kıza sinirlenen genç yepyeni aracı böyle yumrukladı 01:38
Sakarya'da yanındaki kıza sinirlenen genç yepyeni aracı böyle yumrukladı 07.09.2024 | 11:50
Kim Milyoner Olmak İster Oktay Kaynarca ile atv’de 01:00
Kim Milyoner Olmak İster Oktay Kaynarca ile atv'de 07.09.2024 | 10:50
Ardahan şehir merkezine inen domuz sürüsü kamerada! 00:34
Ardahan şehir merkezine inen domuz sürüsü kamerada! 07.09.2024 | 10:39
SON DAKİKA | Kahramanmaraş’taki deprem anı kamerada! 00:23
SON DAKİKA | Kahramanmaraş'taki deprem anı kamerada! 07.09.2024 | 10:22
Dilan PolatIn çocuklarıyla kavuşma anı kamerada! Engin Polat’ın serbest kalması ardından paylaşımlar devam ediyor 01:11
Dilan PolatIn çocuklarıyla kavuşma anı kamerada! Engin Polat'ın serbest kalması ardından paylaşımlar devam ediyor 07.09.2024 | 09:49
SON DAKİKA | Kahramanmaraş’ta 5 büyüklüğünde deprem! 08:38
SON DAKİKA | Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem! 07.09.2024 | 09:52
Esenyurt’ta bir şahıs polise silah çekince polis böyle ateş açtı 14:15
Esenyurt'ta bir şahıs polise silah çekince polis böyle ateş açtı 07.09.2024 | 09:21
Isparta’da tekme ve sopalarla darp edilen genç hayatını kaybetti, o anlar kamerada 02:19
Isparta’da tekme ve sopalarla darp edilen genç hayatını kaybetti, o anlar kamerada 07.09.2024 | 09:20
İstanbul’da TEM Otoyolu’nda TIR’a çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti 00:45
İstanbul'da TEM Otoyolu’nda TIR'a çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti 07.09.2024 | 08:10
Bursa’da minibüsün dereye düştüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı 03:19
Bursa'da minibüsün dereye düştüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı 07.09.2024 | 08:10
Aksaray’da öfkeli kadın söylenti çıkartan adama böyle kurşun yağdırdı 01:45
Aksaray'da öfkeli kadın söylenti çıkartan adama böyle kurşun yağdırdı 07.09.2024 | 08:10
Hatay semalarındaki esrarengiz cisim kamerada! Geceyi gündüze çevirdi 00:38
Hatay semalarındaki esrarengiz cisim kamerada! Geceyi gündüze çevirdi 07.09.2024 | 08:10
14 yaşında minibüs kullanırken yakalandı: Önce çocuk sonra da babası şoke etti 04:30
14 yaşında minibüs kullanırken yakalandı: Önce çocuk sonra da babası şoke etti 07.09.2024 | 08:09
Engin Polat tahliye edildi 02:58
Engin Polat tahliye edildi 06.09.2024 | 18:54
SON DAKİKA | Engin Polat’ın tahliye anı kamerada! Dilan Polat ile böyle sarıldı 04:15
SON DAKİKA | Engin Polat'ın tahliye anı kamerada! Dilan Polat ile böyle sarıldı 06.09.2024 | 18:08
Ünlü markaları taklit ettiler… Piyasa değeri 54 milyon lira… 01:34
Ünlü markaları taklit ettiler… Piyasa değeri 54 milyon lira… 06.09.2024 | 16:27

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA