Ian Kasırgası Florida’yı vurdu, 2,5 milyon kişiye tahliye emri verildi | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Geçtiğimiz günlerde Küba’da etkili olan ve tüm ülkede elektrik kesintisine yol açan Ian Kasırgası kategori 4 seviyesinde ABD’nin Florida eyaletini vurdu. Kasırga öncesi Florida’da 2,5 milyon kişiye tahliye emri verildi.