Video Yaşam Ian Kasırgası Florida’yı vurdu, 2,5 milyon kişiye tahliye emri verildi | Video
Ian Kasırgası Florida’yı vurdu, 2,5 milyon kişiye tahliye emri verildi | Video

Ian Kasırgası Florida’yı vurdu, 2,5 milyon kişiye tahliye emri verildi | Video

28.09.2022 | 23:35

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ian Kasırgası Florida’yı vurdu, 2,5 milyon kişiye tahliye emri verildi | Video 04:14
Ian Kasırgası Florida’yı vurdu, 2,5 milyon kişiye tahliye emri verildi | Video 28.09.2022 | 23:35
Meksika’da aşırı hız yapan araç defalarca takla attı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 01:31
Meksika’da aşırı hız yapan araç defalarca takla attı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 28.09.2022 | 23:10
Üst geçitten atlayan kız ağır yaralandı... O anlar kamerada | Video 01:13
Üst geçitten atlayan kız ağır yaralandı... O anlar kamerada | Video 28.09.2022 | 23:09
Adana’da trafikte dehşet! Yol verme kavgasında pompalı tüfekle ateş açtı | Video 00:50
Adana'da trafikte dehşet! Yol verme kavgasında pompalı tüfekle ateş açtı | Video 28.09.2022 | 20:48
Esra Erol’da inanılmaz olay! Esra Erol canlı yayınında bebeklerini kullanarak sosyal medyadan para kazandıklarını itiraf ettiler! | Video 40:59
Esra Erol’da inanılmaz olay! Esra Erol canlı yayınında bebeklerini kullanarak sosyal medyadan para kazandıklarını itiraf ettiler! | Video 28.09.2022 | 19:10
Cinayet mi kaza mı! Darp edilip yola bırakılan gencin üzerinden ticari taksi geçti | Video 06:43
Cinayet mi kaza mı! Darp edilip yola bırakılan gencin üzerinden ticari taksi geçti | Video 28.09.2022 | 15:28
Pes dedirten maganda dehşeti! 13 aylık bebeğin başına yorgun mermi isabet etti | Video 01:59
Pes dedirten maganda dehşeti! 13 aylık bebeğin başına yorgun mermi isabet etti | Video 28.09.2022 | 13:44
Çerkezköy’de hortum! Bazı fabrikalar zarar gördü | Video 01:37
Çerkezköy'de hortum! Bazı fabrikalar zarar gördü | Video 28.09.2022 | 14:06
Derin dondurucuda bulunan Lina Nazlı’nın cesedini önce yakmak istemişler | Video 02:16
Derin dondurucuda bulunan Lina Nazlı'nın cesedini önce yakmak istemişler | Video 28.09.2022 | 13:44
Kayseri’de hacker çetesine operasyon! Hesap çalıp aktif ederek dolandırdılar | Video 00:58
Kayseri’de hacker çetesine operasyon! Hesap çalıp aktif ederek dolandırdılar | Video 28.09.2022 | 13:52
Ataşehir’de silah imalathanesine baskın | Video 02:01
Ataşehir'de silah imalathanesine baskın | Video 28.09.2022 | 11:59
Kod adları Mısırcı Dede! “Popcorn” kutularında uyuşturucu satıyorlardı | Video 00:45
Kod adları Mısırcı Dede! “Popcorn” kutularında uyuşturucu satıyorlardı | Video 28.09.2022 | 11:47
Ankara’da dev sahte içki operasyonu! Patroniçe hepsini eğlence mekanlarına satıyormuş | Video 00:39
Ankara'da dev sahte içki operasyonu! Patroniçe hepsini eğlence mekanlarına satıyormuş | Video 28.09.2022 | 11:47
Karısını öldürüp kaçan adamı özel ekip yakaladı! 3 aydır kulübede yaşıyormuş | Video 00:41
Karısını öldürüp kaçan adamı özel ekip yakaladı! 3 aydır kulübede yaşıyormuş | Video 28.09.2022 | 11:09
Müşterinin almadığı fişi çöpe attı, tekme tokat böyle dayak yedi | Video 01:10
Müşterinin almadığı fişi çöpe attı, tekme tokat böyle dayak yedi | Video 28.09.2022 | 11:11
Sancaktepe’de İETT krizi! Uzun süre durakta bekleyen vatandaşlar otobüsün önünü kesti | Video 00:29
Sancaktepe’de İETT krizi! Uzun süre durakta bekleyen vatandaşlar otobüsün önünü kesti | Video 28.09.2022 | 10:04
Esenyurt’ta oğlunu döven gençleri döner bıçağı ile kovaladı | Video 01:12
Esenyurt'ta oğlunu döven gençleri döner bıçağı ile kovaladı | Video 28.09.2022 | 09:38
500 yıllık Hüsrevpaşa Hamamı eski ihtişamına kavuşuyor | Video 03:23
500 yıllık Hüsrevpaşa Hamamı eski ihtişamına kavuşuyor | Video 28.09.2022 | 09:38
Tekirdağ’da çiftlik evine uyuşturucu operasyonu: 9,2 kilo esrar ele geçirildi, 4 kişi tutuklandı | Video 01:12
Tekirdağ’da çiftlik evine uyuşturucu operasyonu: 9,2 kilo esrar ele geçirildi, 4 kişi tutuklandı | Video 28.09.2022 | 09:38
Halay çekenleri kurtarmak isterken tente üzerine düşen adam yaralandı | Video 01:15
Halay çekenleri kurtarmak isterken tente üzerine düşen adam yaralandı | Video 28.09.2022 | 09:38

Geçtiğimiz günlerde Küba’da etkili olan ve tüm ülkede elektrik kesintisine yol açan Ian Kasırgası kategori 4 seviyesinde ABD’nin Florida eyaletini vurdu. Kasırga öncesi Florida’da 2,5 milyon kişiye tahliye emri verildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA